Plantar cara al sectarismo

Hace años que en tribunas de opinión intento paliar las dificultades de comunicación de los asuntos europeos, poniendo especialmente el foco en los objetivos legislativos del Parlamento Europeo (PE). Sin embargo, no siempre es posible sustraerse al interés que reclaman otros escenarios, en los que despuntan también hilos de conexión con lo que transcurre en el espacio político de la UE.

Es el caso del primer debate televisado entre los dos contendientes de la campaña presidencial en EEUU. Dejando al margen los comentarios generalmente negativos que suscitó en la prensa estadounidense, el encontronazo entre Donald J. Trump y Joe Biden produjo una triste desazón entre los millones de seguidores que la pugna por la Casa Blanca concita fuera de sus fronteras, entre los que me cuento: todos los tópicos que, en facultades de Periodismo o de Políticas a todo lo ancho del globo, ensalzan el carácter directo y vivo de esos debates televisados, se han desmoronado esta vez al visionar su estilo bronco, su ritmo atropellado, minado de interrupciones y de frases inconclusas, y su acumulativo desprecio de las reglas del estilo.

Buena parte de los comentaristas han repartido culpas y socializado pérdidas: dos candidatos muy veteranos, ambos muy por encima de los 70, enzarzándose sin tregua en acusaciones mutuas abundando la ofensa personal. A pesar de ello, no me parece justo medir el discurso de Joe Biden por el rasero misérrimo y a menudo canallesco que le impuso, como siempre en todo y a todo el mundo, Donald Trump. Asistiendo en directo al golpe bajo de atacar a su rival demócrata acusando a su hijo de “drogadicto” y “fracasado”, no pude evitar con tristeza colacionar una de las muchas citas memorables de Oscar Wilde: “lo malo de discutir con un necio, es que el nivel te lo impone él”.