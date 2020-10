El filósofo al que los políticos no quieren leer

Durante un año en el que estudió “absolutamente todo” dio forma al armazón de su historia. Fue en ese momento cuando estableció los límites que le marcaba la realidad histórica y lo que quería contar. “Con esos elementos construyo la trama de ficción y los personajes que me permitan enlazarlo todo con un ritmo dinámico. Si en un momento dado hay un hecho que no me coincide con la trama de ficción y me vendría bien modificarlo o incluso renunciar a él, jamás lo hago. Nunca quito un elemento relevante ni muevo un elemento real. Si es necesario, me paro un mes y reconstruyo la trama de ficción hasta que me permita encajarlo todo”.

Su mayor dificultad la encontró al tomar algo que no bebía directamente de las fuentes, bien porque no existan referencias o bien porque hubiera que dejar volar la imaginación. Por ejemplo, en los diálogos de Platón con sus amigos: “Tienes que decidir por qué pones una palabra y no otra, cada palabra matiza un concepto y te planteas si es exactamente lo que diría Platón o cómo se expresaría Platón”. Para aferrarse a la verosimilitud, Chicot volvía una y otra vez a la obras de Platón. Sólo así podía “construir un diálogo adecuado a la realidad de Platón, no a nuestra realidad. No es exactamente lo que se dijo, pero sí lo que podría haber dicho. Para eso tuve en cuenta lo que pensaba, sentía y sus circunstancias. Así, con cada elemento de la novela”. Un “defecto” de minuciosidad compulsiva que el propio Chicot se atribuye y que tiene su cara positiva: “Es la novela más ambiciosa y la que más esfuerzo me ha exigido”.

Además de ser una novela pura y dura, El asesinato de Platón es toda una enseñanza sobre su filosofía. “Consideraba que los mayores enemigos de la democracia eran los demagogos, defendía que gobernasen no los más capacitados para convencer, sino para gobernar”, explica Chicot. Toda una serie de valores que, en definitiva, se podrían aplicar en 2020: “Que gobierne la justicia en vez de la corrupción, que gobierne la razón y no la retórica vacía de los demagogos, que gobierne la sabiduría, el conocimiento en lugar de la ignorancia o la necedad. Al mejor médico no se le elige por aclamación popular, sino al que más sabe, al más formado, al que tiene más experiencia”.

Entonces, ¿por qué no elegimos así a nuestros gobernantes? “A los gobernantes actuales no les interesa leer a Platón”, zanja el escritor.

Hoy Platón no le diría nada a los políticos. Porque no le escucharían.