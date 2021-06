¿Playa o montaña? ¡Teatro!

Es Mérida la que abre. Este año lo hace con El Brujo que pretende, a su manera, revisar todos los dioses griegos y sus mitos. Conseguirlo no se sabe si lo conseguirá, como suele ser habitual en sus propuestas. Sin embargo, esa desviación del objetivo hará reír a la platea, divertirlos, eso no hay que dudarlo.

Si no encuentra entradas para estos dos, por la gran demanda que hay, se han vendido 50.000 tickets casi en un suspiro, le queda Edipo. ¿Qué por qué hay que verla? Al público le atraerá, sin duda, el que la protagoniza Alejo Sauras, el de la famosa serie de Estoy vivo. Pero es que Alejo no está solo, sino que lo acompañan Paco Bezerra, que ha escrito el texto, y Luis Luque, que lo dirige. Una combinación que siempre ha dado muy buenos frutos.

Si no se consiguen entradas para cualquiera de estos dos, no hay que apurarse. Ver un espectáculo en este teatro romano es siempre una experiencia. Y, por ejemplo, Mercado de amores también tiene su celebrity, el cómico Pablo Carbonel. Como Hipatia de Alejandría tiene una actriz de campanillas a la que apetece siempre ver en escena como es Paula Iwasaki. Y Las suplicantes, a falta de una gran estrella que llevarse a la boca, se monta con grandes coros y cante en directo, tal vez sea el espectáculo tapado u oculto tras tanta estrella que va a pasar por el festival.

Desde luego lo que no hay que perderse son las producciones que llegan de Portugal, el país invitado al festival. Y de las cuatro que se pueden ver, la que no se debería perder nadie, basándose en la información existente es Castro. Cativo é, quem de si se vence. Obra producida por el Teatro Nacional de Sao Joao y se va a representar en la Antigua Universidad Renacentista, uno de los espacios escénicos más icónicos de Almagro.

No faltarán grandes del teatro catalán y español. Como Carme Portaceli que llegará con La casa de los espíritus con la que ha triunfado ya en Madrid. Y Alex Rigola con su suigéneris versión de La gaviota de Chejov, tan debatida y polémica. Josep María Mestres estrena Heisenberg, un apreciado texto de Simon Stephens que trata las relaciones humanas desde el punto de vista de la física cuántica, de sus posibilidades de ser y no ser a la vez, que tiene en su elenco a ese actor que no hay que perder de vista que es Pep Cruz. Y, no podía faltar, en este equipo catalán, Mario Gas que pone en pie Pedro Paramo de Pau Miró protagonizada por Pablo Derqui. ¿No están salivando?