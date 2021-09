Los mil días de bloqueo del Poder Judicial

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images Apertura del año judicial en 2020

El 31 de agosto el Consejo General del Poder Judicial cumplía mil días en funciones. ¿La razón? El PP se ha negado durante este tiempo a un pacto con el PSOE para renovar a los miembros del órgano de los jueces, poniendo diferentes excusas y retando ahora a Pedro Sánchez a pactarlo con la condición de que se cambien las reglas del juego (que sea una parte elegida por los propios magistrados y no por las Cortes Generales).

Este lunes arranca el año judicial en un acto en el Tribunal Supremo que estará presidido por el propio rey. Tomarán la palabra el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien se ha negado a dimitir para forzar la renovación, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el punto de mira de la oposición por su pasado como ministra de Justicia. Estará lo más granado de la magistratura, además de la actual ministra del ramo, Pilar Llop, el presidente del Senado, Ander Gil, y el líder de la oposición, Pablo Casado.

Esta apertura llega, otra vez, con un Poder Judicial sin renovar, siguiendo vigente la composición con mayoría conservadora que se acordó entre el PP y el PSOE durante la época de Mariano Rajoy. Las negociaciones estuvieron a punto de materializarse el pasado mes de marzo, pero el PP se echó para atrás a última hora alegando que no va a permitir que Unidas Podemos entre en el acuerdo (se vetó el nombre del juez De Prada).

Luego el PSOE intentó presionar y amagó con una reforma, junto a UP, en la que se pudieran elegir a los vocales por mayoría simple en el Congreso, pero el PP presionó fuera de España y la UE dio un toque de atención diciendo que no era el modelo a seguir. Aquel órdago se retiró, pero el Partido Popular no se avino a un pacto. Desde el Gobierno se ha intentado un acuerdo global que afecte al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.