La Policía detiene a tres jóvenes como presuntos autores de la paliza mortal a Samuel Luiz

via Associated Press

Los primeros indicios recabados por los investigadores en el caso apuntan a que el móvil de la agresión que le provocó la muerte no fue homófoba. No obstante, de momento la Policía no ha descartado ninguna hipótesis, pero en las pesquisas que ha llevado a cabo hasta hora no aparecen indicios de delito de odio, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la Agencia Efe.

La Policía ha tomado ya declaración a 15 personas relacionadas con la pelea. No ha trascendido si alguno de los tres detenidos es el autor del golpe que le causó la muerte. La mala calidad de las imágenes grabadas por las cámaras próximas al lugar de los hechos dificulta la identificación del autor, han añadido las mismas fuentes.

Una ola de indignación recorre España

El asesinato del joven ha provocado indignación en gran parte de la sociedad por la supuesta motivación homófoba del crimen que denunció en Twitter una amiga suya. Es más, los partidos políticos han pedido justicia y que se aclare el crimen cuanto antes.