¿Por qué a algunas personas les gustan las canciones tristes (y a otras no)?

Con frecuencia, dramones como la canción Someone Like You de Adele, encabezan las listas de éxitos, mientras que composiciones clásicas sombrías como el Requiem de Mozart han conmovido a la gente durante siglos. Ambas provocan en el oyente una fuerte sensación de pérdida y tristeza. Resulta paradójico nuestro goce de la música triste: a pesar de que en nuestra vida cotidiana hacemos todo lo posible para evitar la tristeza, ¿por qué, en el arte, se puede experimentar, disfrutar profundamente e incluso celebrar temas como la pérdida?

Los investigadores nos hemos sentido desconcertados durante mucho tiempo sobre este fenómeno y no ha sido hasta hace poco cuando hemos empezado a tener una idea más clara sobre cómo disfrutamos la música. En un estudio publicado en Frontiers in Psychology, un grupo de investigadores hemos descubierto por qué algunos de nosotros disfrutamos de la música triste más que otros. El resultado tiene mucho que ver con la empatía.

El misterio de sentirse conmovido

Para demostrar esta hipótesis, reunimos una muestra formada por 102 participantes para un experimento de escucha. Les pusimos una pieza triste de música instrumental, Discovery of the Camp, de Michael Kamen, que había sonado brevemente en la miniserie Band of Brothers. En un primer estudio piloto, la gran mayoría no había logrado reconocer la pieza.