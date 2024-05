Viggo Mortensen se corona con su mensaje a quienes dicen que "España es para los españoles"

El actor y director Viggo Mortensen, que estos días presenta su película Hasta el fin del mundo, ha lanzado un claro mensaje a todos aquellos que creen que su tierra o su país es sólo para ellos.

En una entrevista en El Mundo, a Mortensen le hablan de las elecciones de Cataluña y le dicen que en su película se habla "de nacionalismo, de entenderse entre diferentes en diversas lenguas".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y el director es categórico en su respuesta al asegurar que él es "partidario de la inclusión en lugar de la exclusión", "de la flexibilidad en vez de la rigidez": "Y eso es aplicable a la política, a la familia y a toda la sociedad".

"Me encantan los dialectos, las lenguas diferentes, los puntos de vista distintos... Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, pero me interesa la diversidad, que la entiendo como un pequeño milagro en un mundo globalizado", explica.

En su opinión, para España es enriquecedor que sigan "existiendo las diferencias" y reclamar que "escuchar al otro" es algo "básico": "Lo interesante no es negar las diferencias sino buscarlas".

"Es un error eso de España para los españoles, Francia para los franceses o América, como dice Trump, para los americanos. Eso es limitar un país entero para unos pocos blancos y cristianos. Y hay mucho más y lo ha habido durante siglos, y ¿por qué no agradecerlo en vez de negarlo?", reclama.