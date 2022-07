¿Por qué arde España?

1. Lo has adivinado: el cambio climático

2. España vaciada, España que arde

Además, los distintos factores se retroalimentan. Castellnou señala que, a pesar del cambio climático, si no hubiera un “paisaje continuo” -en vez del anterior mosaico- no se podrían producir estos mega incendios. “El abandono rural que es la madre de todos los problemas”, sentencia.

3. Faltan recursos (en invierno)

España cuenta con cerca de medio millón de aeronaves y equipos de extinción más dotados que la mayoría de países. Gracias a esto, la inmensa mayoría de los fuegos afectan a unas pocas hectáreas. El problema es que si esa primera barrera no funciona y se crea un súper incendio casi no sirve de nada tener más medios, ya que en realidad el fuego se apagará sólo cuando deje de encontrar algo más que quemar. “Cuando uno de esos agarra no hay quien lo pare”, confirma un bombero de la Comunidad de Madrid que trabaja únicamente cuatro meses al año. “Las cuadrillas deberían trabajar en el monte para suplir lo que antes hacían los rebaños”, indica. Y pronuncia una frase que ya es casi un lugar común en el sector, “los incendios se apagan en invierno”, pero que no es

tan frecuente que se aplique.