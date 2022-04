¿Por qué el índice de masa corporal ya es una medida obsoleta?

Future Publishing via Getty Images

Los atletas no están “obesos”, aunque su IMC sea elevado

Aunque el IMC es un parámetro muy utilizado para clasificar el peso corporal, no está exento de limitaciones. Entre otras cosas porque no distingue entre la masa muscular y la masa magra (es decir, la que no es grasa). Además, esta última también puede variar considerablemente entre individuos de la misma talla.