¿Por qué el Princesa de Asturias para Francisco Ibáñez?

Este pasado diciembre, treinta diputados/as europeos españoles firmamos una adhesión para impulsar la candidatura de Francisco Ibáñez para el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Como impulsor de la iniciativa, confieso que no me fue difícil sumar a miembros de PP, Podemos, Ciudadanos, PNV o PSOE, antes bien su suma fue casi automática en todos los casos. Y sé que no se han adherido más por el poco tiempo en el que reuní los apoyos y porque a veces es complicado desbrozar nuestras cuentas de correo, más allá de las muchas urgencias diarias.

Una de las cosas que más me satisfizo y que por su dimensión me sorprendió muy gratamente es que cuando hice pública la propuesta en redes sociales se produjo una auténtica avalancha de mensajes de apoyo. Quien utilice una red tal cual es Twitter, en la que solo hace falta que constates que por la mañana sale el sol para que recibas desde refutaciones automáticas hasta directamente insultos, será consciente de lo que supone no tener más que apenas un puñado de respuestas negativas o invectivas. Y es que se hace evidente que Ibáñez es patrimonio común de todos y todas, no importa ideología, procedencia geográfica o extracción social.

Una de las características que tiene el arte es su naturaleza bidireccional, interactiva, no solo es importante el emisor sino cómo el receptor recibe y traduce el contenido. Eso es lo que hace que nuestra experiencia ante la observación de un cuadro o la lectura de una novela sea absolutamente única, multiplicando mágica e infinitamente las dimensiones de una misma obra. Pero también la experiencia artística genera lazos y elementos compartidos entra quien crea y quien experimenta esa creación, y a su vez entre los mismos receptores. Esto es lo que hacemos generaciones y generaciones que hemos crecido leyendo a Ibáñez y a su pléyade de personajes. No solo son Mortadelo y Filemón, sino 13 Rue del Percebe, Rompetechos, el botones Sacarino… Cada cual de nosotros los hemos experimentado de una manera particular, pero nos hermanamos sensitivamente en territorios en los que nos reconocemos. Su proyección internacional o la adaptación de sus personajes al cine, habla también a las claras de la dimensión de la que hablamos.