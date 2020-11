Por qué España tiene mucho perdido en la carrera por la vacuna

Esa es una etapa a la que muchas investigaciones no pueden llegar. “Lo sufren empresas públicas, pero también startups privadas. Los primeros pasos de una investigación no son excesivamente caros, pero luego sí. Ahí viene el problema al que se enfrentan universidades, hospitales, clínicas...” “La industria farmacéutica tiene un riesgo aproximado del 70%, de cada 10 trabajos siete no van a ningún lado; allí esta norma se asume. Aquí no se arriesga”.

El farmacéutico cifra en más de 1.700 millones de euros la inversión española en investigación médica, una cantidad sustentada principalmente por fondos privados. No basta con eso. “Conozco propuestas públicas brillantes, pero no tienen recursos”. La aportación de la UE tampoco es suficiente, añade.

Deja claro que no es un problema de burocracia, pese a lo que pudiera creerse en un país tan aficionado al papeleo. “Los plazos son muy similares en España y en todo el mundo. Además, es absolutamente necesario que existan para confirmar que se cumplen todos los pasos; lleva mucho tiempo. En temas médicos llegar al ‘2+2=4’ es muy complejo”.

Tijera a la estructura institucional

Que falta dinero es una queja que comparten todos los estamentos nacionales. La dificultad llega al valorar de dónde sacarlo. Óscar Mesa opta por meter la tijera al aparato institucional: “Faltan fondos y multiplicamos asesores, cargos... ¿Por qué no unificar ministerios?, ¿para qué tanta estructura? Las cosas se están haciendo muy mal en ese sentido, parece que lo que interesa no es la investigación sino colocar funcionarios”, se queja de forma evidente.

“La Sanidad en España cuesta 70.000 millones al año. El propio Ministerio se las ve y se las desea para autorizar nuevos proyectos. Hay tantas grandes ideas que se han quedado en un cajón...”. Inmediatamente, el investigador tira de orgullo: “Hemos sido pioneros en el pasado, podríamos volver a serlo. Pero no se aprovecha ese talento”.