¿Por qué hay acuerdo ahora entre la UE y Reino Unido para el Brexit?

Boris JohnsonTheresa Mayhan logrado un acuerdoUna pesadilla sinfín, una negociación eterna... Las maneras de calificar las negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE desde el referéndum de 2016 han ido cambiando, pero siempre con un denominador común: la falta de acuerdo para el negocio era insoportable. Hasta que, de nuevo (sí, no olviden que la ex primera ministra británica Theresa May también lo logró), este jueves las partes implicadas han logrado un acuerdo.

Como venía pasando desde el primer momento, el escollo siempre era el mismo: la frontera con Irlanda del Norte. Lo irónico de la cuestión es que ha sido el sucesor de May, Boris Johnson, el que ha conseguido sellar nuevas condiciones en este campo para el divorcio con la UE basándose, precisamente, en una idea de su predecesora, a la que tantas veces criticó. Fue May la que planteó establecer un mismo régimen aduanero para toda la isla de Irlanda y sobre esta idea se ha formado el plan que ahora tiene que tener el visto bueno del Parlamento británico.

En el acuerdo sellado este jueves se prevé, según informa la agencia Efe, que Irlanda del Norte siga alineada con ciertas normas del mercado único europeo pero forme parte del territorio aduanero del Reino Unido, con lo que los controles a los bienes se efectuarán en el punto de entrada a este territorio británico y no en la República de Irlanda.

Según ha explicado el negociador jefe de la UE para el brexit, Michel Barnier, en una rueda de prensa, serán las autoridades de Reino Unido las que se encargarán de aplicar las normas aduaneras de la Unión Europea en Irlanda del Norte.