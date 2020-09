¿Por qué la gente huye de los países capitalistas?

En la mesa de una radio en Estados Unidos, alguien lanzó la vieja pregunta: “¿Por qué la gente huye de los países socialistas y no de los países capitalistas?”. No es una pregunta sino una apuesta por lo seguro que, a lo largo de los años y las décadas, se ha convertido en el martillo del juez que sentencia y resuelve toda disputa ideológica. Es la misma pregunta que yo solía escuchar de chico en las radios de mi país, bajo dictadura primero y bajo una democracia tutelada después. Esas radios y esos medios latinoamericanos que eran apoyados no solo por las grandes empresas que, a su vez, eran protegidas de las dictaduras militares, sino que solían recibir dinero de la misma CIA para repetir historias escritas en una oficina de Nueva York, Washington o Miami.

Para empezar habría que recordar que dentro de palabras como capitalismo y socialismo caben realidades radicalmente opuestas, como pueden serlo Estados Unidos y Perú, Noruega y la ex República Democrática Alemana del otro. (Muchos países europeos pueden tener gobiernos socialistas o conservadores, pero el sistema económico y social de algunos, como los países escandinavos, independientemente del primer ministro de turno, se basa en una abrumadora participación del Estado en la economía y en la vida social.)

La RDA, por ejemplo, es uno de los caballitos de batalla más usados por las consecuencias que produjo el Muro de Berlín en el corazón de las superpotencias mundiales, construidas sobre siglos de colonialismo voraz. La RDA también recibió miles de inmigrantes, aunque es cierto que muchos más huían hacia el lado de la Alemania Federal. Incluso uno de los casos trágicos, en que un fugitivo fue asesinado a balazos por un guardia comunista, se convirtió en la canción Libre de Nino Bravo. Luego de la muerte del cantor español, la canción fue secuestrada y convertida como himno de otra dictadura de corte nazi fascista en Chile. Como la comunista República Democrática Alemana, todas las sangrientas dictaduras pro capitalistas se definían como democráticas o por su lucha por la libertad.

Durante la Gran Depresión, miles de estadounidenses emigraban cada mes a la Unión Soviética del dictador Stalin, no al revés, hecho que nadie recuerda a pesar de que era reportado por diarios como The New York Times. Otra prueba de que más que la ideología o la fe política es la necesidad la que mueve a la gente común, tanto como la ambición sin límites mueve a los poderosos capitalistas que no tienen ningún problema para entenderse con gobiernos comunistas o nazis, como Henry Ford se entendió e hizo grandes negocios con Hitler y su archienemigo Stalin, como los grandes capitalistas de hoy (y hasta los más pequeños con chance) se entienden a las mil maravillas con el Gobierno comunista de China o con dictaduras autárquicas como la de Arabia Saudi, mientras criminalizan a los países no alineados.