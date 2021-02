Por qué la tasa de letalidad en España es más baja que en Alemania

OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

La tasa media de letalidad en Europa se sitúa en torno a un 2,4%, según los datos de la plataforma Our World in Data .

La explicación, señalaba Simón, no es que en España haya “mejores sistemas de salud, mejores médicos o mejores tratamientos”, sino que podría deberse a que el país está teniendo una mayor capacidad de detección y, al registrarse un porcentaje más alto de casos con respecto al total, baja el porcentaje de letalidad.

Simón explicó que para valorar la situación epidemiológica de un país no sólo basta mirar la tasa de incidencia del virus. Efectivamente, Alemania tiene una tasa de incidencia de 158,3 casos por 100.000 habitantes acumulados en 14 días; muy por debajo de los 540 de España.

Ahora se han vuelto las tornas: en marzo la tasa de letalidad del coronavirus llegaba al 7,2% en España, mientras que en Alemania apenas rozaba el 0,5%. Y tampoco quería decir que el virus fuera más mortal en nuestro país, sino que en España sólo se estaba viendo la punta del iceberg. Sanidad calcula que ahora detecta el 60% de los casos, frente al 10% que diagnosticaba durante la primera ola.

“Si observamos nuestro entorno, vemos que prácticamente en todos los países de la Unión Europea, ese indicador lo que ha hecho es subir, no bajar, al contrario que España”, prosiguió Simón. “Obviamente, un país en el que está subiendo la letalidad no tiene interés en relajar las medidas hasta que no esté controlado este indicador”, añadió.

Fernando Simón apuntó que probablemente Francia sí esté a un nivel similar al de España en cuanto a detección. De los países del entorno, Portugal es el único con una tasa de letalidad inferior a la de España, con un 1,9%.

Aun así, Simón recordó que España sigue “en un nivel de transmisión muy alto” y que “las medidas se relajarán sólo si se puede hacer y con muchísimo cuidado”.