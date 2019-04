Por qué no deberías reírte de Murcia... ni de los murcianos

En España, escuchar Murcia o murcianos desata el cachondeo. Y nosotros somos famosos también por encajar los chistes con el mismo humor con el que se formulan, pero no pasamos por los dichos que nos menosprecian y que se formulan en sentido despectivo: “De una puta y un gitano nació el primer murciano”. Eso sí, los que se ríen de Murcia y los murcianos siempre son los mismos: los que no han pisado la Región jamás.

Que si los murcianos somos los paletos de España, que si Murcia no existe, que si no hay nada que ver, que si no se nos entiende al hablar... Murcia no es el nuevo Lepe, la guasa ha existido siempre.

Los murcianos estamos en todas partes. Por estar, estamos hasta en Los Simpson. Y hoy en día, no eres nadie si no sales en la serie de Matt Groening. Pues bien, la primera española que apareció en ella fue una murciana: Charo, una reconocida artista en los setenta en Estados Unidos .

Los murcianos no somos huertanos que vivimos entre bancales de pimientos, a pesar de que tengamos las mejores verduras de España. Ya superamos esa etapa hace siglos. Así que, cada vez que se nos escapa un ‘acho’ podéis dejar de mirarnos como si nos acabaran de soltar a la civilización directos desde nuestra huerta (y podéis aguantar la risa). Como si el acento andaluz, el extremeño o el manchego, por decir algunos, no existiesen...

Vale que hay cosas que no nos ayudan a acabar con nuestra mala fama. Somos conscientes de que tenemos un presidente —Fernando López Miras— que cree que nuestros aviones aterrizan en Manchester United. También de que su mano derecha, Noelia Arroyo, intenta hacernos creer que está escribiendo ... sin quitarle la tapa al bolígrafo. Y nunca olvidaremos que Teodoro García Egea (número dos del PP), Teo para los murcianos, es campeón de lanzamiento de hueso de aceituna . Nuestros muertos en el armario pesan, pero todos los tenemos y los políticos no están ayudando mucho en 2019. A pesar de ellos (ya veis que somos autocríticos también), son muchas las razones por las que debes empezar a respetar a Murcia y a los murcianos.

Escritores como Arturo Pérez-Reverte, poetas como Eloy Sánchez Rosillo, periodistas como Paco Pérez Abellán, pintores como Ramón Gaya, diplomáticos como Diego Saavedra Fajardo o inventores como Isaac Peral son de la Región de Murcia. Tampoco nos faltan deportistas: el campeón mundial de ciclismo Alejandro Valverde, el exseleccionador nacional de fútbol José Antonio Camacho o el tenista Nicolás Almagro.

Mucho se habla de la Semana Santa de otras comunidades y poco de las nuestras. Y no porque no lo merezcan. En Murcia, la Semana Santa no es sólo para devotos. Las esculturas de Francisco Salzillo, el imaginero más representativo del siglo XVIII español, conquistan a cualquiera. Son ARTE, con mayúsculas. El paso de la Santa Cena del escultor, uno de los más famosos, pesa 1.362 kilos que llevan a hombros 28 nazarenos. Por no hablar del desfile Bíblico Pasional de Lorca. Hay que verlo. Y punto.

Los murcianos conquistamos por el estómago

Parece que las únicas fiestas de España son las fallas o la Feria de Abril (sin menospreciar a ninguna de ellas). ¿Pero qué pasa con las Fiestas de Primavera de Murcia? Lo único que sabéis de ellas es que permiten a los escolares tener dos semanas de vacaciones, porque siempre se celebran los siete días posteriores a la Semana Santa. Pero nuestro Bando de la Huerta es Fiesta de Interés Turístico Internacional. Y sólo por el placer de saber, pero de verdad, cómo se come en Murcia, merece la pena. No hace falta que te calces el traje de huertano o de huertana —no te fíes de Google para saber cómo es, porque hasta que no ves uno bordado a mano no tendrás ese gusto—. Los murcianos conquistamos por el estómago: con la comida de las barracas —para que nos entendáis, los ‘bares’ de las Fiestas de Primavera—, con un caldero murciano o con un pastelico de carne. Por deciros algo, así, a modo de aperitivo. Y el postre... el paparajote con una taza de café de olla. ¡Es una de las siete maravillas gastronómicas de España! Y no, la hoja de limonero no se come. Hay que quitarla. También tenemos estrella Michelin, Pablo González-Conejero, y un muy buen vino en Jumilla.

Arquitectónicamente no nos quedamos atrás. El casco histórico de Murcia tiene encanto. Nadie renuncia a tomarse una Estrella Levante (NUESTRA cerveza) con la tapa, la marinera, en la Plaza de las Flores. Será por plazas con edificios emblemáticos en las que se puede tapear: la del Cardenal Belluga con la catedral que integra cuatro (CUATRO) estilos —gótico, renacentista, barroco y neoclásico—, la plaza Julián Romea con el teatro Romea, uno de los más importantes del país, o la plaza de Santo Domingo, con el convento de Santo Domingo y situada junto al Real Casino. No podemos enumerar todo lo que ofrece Cartagena —el teatro romano, el puerto, el barrio del Foro Romano— Caravaca de la Cruz, Cieza... porque pretendemos poner un punto y final a este texto en algún momento.