Por qué NUNCA deberías comprar en el supermercado melones y sandías ya cortados

Comprar media sandía o medio melón es una práctica muy extendida. Menos peso en el camino de vuelta a casa y menos riesgo de hastío. Hay algunos que se cansan de comer todos los días la misma fruta...

El problema es que esta práctica tan frecuente en los supermercados puede entrañar riesgos para la salud del consumidor, especialmente porque en muchas fruterías estos productos ya manipulados ni siquiera se almacenan refrigerados.

“Yo no los recomiendo ni aunque estén en la nevera, porque no sabemos cuánto tiempo llevan cortados”, explica la nutricionista y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles, que insiste en que estas frutas NUNCA deberían conservarse fuera de la nevera.

“Al cortar la fruta estamos rompiendo la protección natural que aísla la parte comestible del ambiente”, señala Robles en su libro Come seguro comiendo de todo. ””Si no se mantiene refrigerada, entonces se favorece el crecimiento de los microorganismos y, como es un alimento listo para el consumo, no hay ningún tratamiento posterior que mejore sus características higiénicas”, apunta.