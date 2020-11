Por qué Perú no quiere a su nuevo presidente y prefiere al anterior acusado de corrupción

ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images

ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images Una mujer que se manifiesta en Lima contra el nuevo Gobierno choca contra los antidisturbios.

Seguramente en otras circunstancias la población estaría celebrando el despido de un político por corrupción, pero esto no es lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú, y muchos lo califican de golpe de Estado. “Empieza a ser obvio el motivo de la vacancia; parece que hay una cuestión de intereses económicos personales de muchos congresistas, y eso no le gusta a nadie, por eso es tanta la indignación”, comenta Rafael Robles , periodista limeño residente en Madrid.

Los congresistas apoyaron por mayoría la destitución de Vizcarra, pero el ya expresidente ha encontrado el apoyo en la sociedad, que ha salido en masa a las calles con la sospecha de que tras este movimiento hay intereses políticos y económicos ocultos. “Esta vacancia parece más una trampa para el Ejecutivo, porque se estaban aprobando reformas y medidas que no les convenían a los congresistas actuales”, cuenta Robles. “Muchos congresistas que han votado a favor de la vacancia tienen intereses económicos fuera del Congreso”, explica el peruano, que cita el caso de las universidades privadas que fueron clausuradas por el anterior Gobierno por no cumplir unos criterios mínimos de educación, algo que pretende revocar ahora el Congreso, cuyos miembros son dueños de algunos de estos centros.

LUKA GONZALES/AFP via Getty Images

LUKA GONZALES/AFP via Getty Images Una manifestante denuncia que lo que ocurrió el lunes en el Congreso de Perú fue un golpe de Estado.

Vizcarra había anunciado que en abril habría elecciones a la presidencia y que él no se presentaría, de ahí que los peruanos lo vieran como alguien serio y teman ahora que el nuevo Gobierno no cumpla la palabra del expresidente. Además, el país se encuentra profundamente sumido en la pandemia de coronavirus, y muchos ciudadanos argumentan que no es momento para experimentos políticos.

“Tal vez en otro momento hubiera sido posible pensar en una vacancia”, señala Robles, “pero faltando sólo cinco meses y en una situación como la que hemos vivido en la pandemia, probablemente con los peores datos del mundo en cuanto a muertes por población, lo que menos necesitamos ahora es una desestabilización política”, sentencia.