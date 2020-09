Por qué podrás ver el estreno de 'Patria' en Telecinco

Desde que se anunció en septiembre de 2017 que Patria , la adaptación del superventas de Fernando Aramburu, sería el primer proyecto de HBO en España , la serie no ha hecho más que generar expectación. Y ya son tres años de interés por parte de los espectadores. La plataforma, que iba a estrenar la producción el 17 de mayo, tuvo que retrasar la fecha por el coronavirus en dos ocasiones. Finalmente llegará a HBO el 27 de septiembre, y lo hace con sorpresa: el primer capítulo se emitirá también en Telecinco, según anunció la cadena este miércoles.

Aún no hay fecha para su aterrizaje en abierto. “La violencia destruye todo. Basada en el best-seller de Fernando Aramburu. Patria. Estreno del primer episodio, próximamente en Telecinco”, dice la promoción que ya puede verse en los espacios publicitarios de Mediaset.

La razón de esta inesperada novedad es que la serie es una producción de Alea Media, en la que tiene participación Mediaset España. No es más que una estrategia de promoción que, sin duda, será rentable para Mediaset en datos de audiencia en prime time y sin pagar por ello. Por su parte, para HBO significa publicidad para atraer a más suscriptores.

No es la primera vez que Mediaset juega esta carta. Ya lo hizo con The mandalorian, la popular serie de Disney+ cuyo primer capítulo se emitió en Cuatro a pesar de estar producida para los suscriptores de la plataforma. Baby Yoda llegó a los espectadores de la televisión en abierto cuatro días que a Disney+. El capítulo fue visto por 1.880.000 de espectadores, un dato al que no está acostumbrado Cuatro.