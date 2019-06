Pornografía y violación

Mientras un país aparentemente sensato y moderno celebra la condena a La Manada por violación, una práctica preocupante se filtra entre los adolescentes: el sexo grupal. Podemos pensar que los sevillanos son unos monstruos perversos, pero estaremos mintiéndonos: tal y como se ha explicado, son hijos sanos del heteropatriarcado, o buenos chicos, como siempre se entendió. Soldados, policías, deportistas y varias virtudes más. Gamberros, graciosos, juerguistas y varios defectos tolerables hasta el momento en el que drogan a chicas y las someten a sexo grupal. Está claro que no son inteligentes, hasta su abogado lo dijo, pero corresponden a un estereotipo de su generación que es desgraciadamente frecuente en discotecas y campos de deporte. Son un reflejo de Mujeres, hombres y viceversa pero no por ello son malos, aunque a algunos no nos guste ese estilo.

Los chicos de La Manada piensan que el sexo es como en las películas, creen que los actores porno disfrutan, no distinguen entre realidad y ficción así que practican sexo en grupo casi porque creen que es tendencia. Han crecido con acceso ilimitado a la pornografía en Internet y han formado su imaginario sexual siguiendo lo que la red les ofrece. No seamos fariseos, en las generaciones nacidas hasta los años 80 el acceso a la pornografía era casi igual de fácil a través de las revistas primero y del vídeo después. Esa pornografía que consumíamos evolucionó con los tiempos y a cada época corresponden unas prácticas y unos términos. Si hacemos memoria, veremos cómo hace 30 años el término “orgía” remitía a un grupo de gente practicando sexo en un espacio común, cambiando parejas y montando tríos. Existía un porno duro en el que el sexo grupal era más agresivo, recuerdo la revista Private, pero entre los modelos de la época el hoy obsoleto menage a trois era como muy tremendo, así que términos como bukake ni se esperaban.

La pornografía, con su generalización y abaratamiento, se volvió cada vez más competitiva y las productoras clásicas desaparecieron. Cualquiera con un cámara podía petarlo en el circuito porno. De hecho, las cintas amateurs eran las más buscadas. La dureza empezó a ser mayor y figuras como Nacho Vidal recurrían a la violencia física con frecuencia, marcando una distancia con iconos anteriores como Rocco Siffredi. Para sintetizar, en las películas de los 80 el momento álgido era un trío y la sodomía era un plus que no siempre se ofrecía. En las actuales no existe escena que no incluya una o ambas prácticas y el sexo “deportivo” grupal está presente en la casi totalidad de las cintas, que ya no son cintas.