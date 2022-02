El PP gana pero no logra el efecto Ayuso y se queda en manos de un Vox que quiere gobernar

Nunca unas elecciones autonómicas en Castilla y León habían tenido tantos ojos encima. Y la fotografía que nos dejan es la de un Partido Popular ganando, pero lejos de la soñada mayoría absoluta y pasando a depender directamente de la extrema derecha, que sube de manera exponencial, se convierte en el tercer partido de las Cortes y pide ya la Vicepresidencia. El PSOE no logra frenar a las derechas y se ve perjudicado por la irrupción de la España Vaciada y Ciudadanos casi desaparece.

Las Cortes de Castilla y León quedan así a partir de este 13 de febrero: PP (31), PSOE (28), Vox (13), UPL (3), Soria Ya (3), Podemos (1), Cs (1) y Por Ávila (1). En las pasadas elecciones de 2019 el resultado fue: PSOE (35), PP (29), Cs (12), Vox (1), UPL (1) y Por Ávila (1).

Estas elecciones habían sido convocadas por Alfonso Fernández Mañueco (PP) con la excusa de la supuesta deslealtad de sus socios naranjas, pero detrás había una operación diseñada por Génova 13 para utilizar esta cita como el supuesto inicio de un cambio de ciclo electoral (que tendrá como siguiente paso la convocatoria en Andalucía).

El PP buscaba que Mañueco hiciera un Ayuso, algo que no ha conseguido el salmantino. Ha logrado volver a ser la primera fuerza, pero no ha arrasado y encima se tendrá que echar a los brazos de la ultraderecha. Hay una lectura interna: la madrileña tira más que la marca del partido a la hora de ir a las urnas. Pablo Casado y Teodoro García Egea se han volcado en esta campaña y el resultado no era el que ellos buscaban.