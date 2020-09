El PP no descarta apoyar la comisión de investigación del caso Kitchen

Cristina Andina via Getty Images

El Partido Popular no descarta apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen promovida por el PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes del partido han asegurado a El Independiente que “el escenario de que el partido acepte la comisión está encima de la mesa”. Sin embargo, señalan que ese apoyo estaría vinculado a que aparecieran “informaciones más graves” sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte del Gobierno de Rajoy para destruir pruebas.

Además, tampoco se descarta dar ese apoyo para “dar ejemplo en cuestión de transparencia”, señala el citado medio.

El PP recalca que el único imputado es el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (ex número dos de Jorge Fernández Díaz), que no está afiliado.

La Comisión ha arrancado su andadura parlamentaria este martes con los votos a favor de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, el ‘no’ del PP y la abstención de Vox. Se prevé que el debate sobre la creación de la comisión llegue al Congreso a finales de este mes. La comisión nacería con un plazo de tres meses, prorrogables otros tres. Podemos quiere sentar en ella a Mariano Rajoy, a Pablo Casado y a María Dolores de Cospedal.

Este lunes en una entrevista en la COPE el presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que no pasará “ni una”: “Me comprometí a soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar en el partido en el pasado, pero tampoco vamos a aceptar el doble rasero de medir la falta de ejemplaridad con otros partidos”.