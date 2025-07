Feijóo se compromete a un gobierno limpio y en solitario, pero sin renunciar a acuerdos con Vox: "O Sánchez o yo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a liderar un gobierno "limpio" y en "solitario", pero sin imponer vetos a Vox. Es decir, sin descartar acuerdos con la formación de ultraderecha.

En su discurso de clausura del Congreso Nacional del partido, que se ha celebrado este fin de semana en Ifema y en el que ha sido reelegido como presidente con el 99,24% de los votos, el líder gallego ha recordado que Vox es la tercera fuerza política del país y sus votantes "merecen un respeto", por lo que no está dispuesto a "arrinconarles". Igualmente, Feijóo tampoco ha descartado posibles acuerdos con el PSOE porque está dispuesto "a recuperar los consensos" en los asuntos que lo requieren. De hecho, el dirigente sólo ha impuesto un "cordón sanitario" a Bildu, mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes de la banda terrorista.

Eso sí, en lo que respecta a pactos con las otras formaciones nacionalistas o independentistas, Feijóo ha dicho que no está dispuesto a renunciar a sus principios si le faltan algunos votos para gobernar. "A mí no se me da bien someterme al independentismo. Porque toda la vida hemos ganado al nacionalismo y al independentismo en Galicia. En la mayoría cabemos todos, pero no será al revés. Ya no", ha dicho.

El presidente del PP ha reiterado que fuera de la ley y de la Constitución, "nada de nada" y ha asegurado que habrá "vigilancia" porque no va a "consentir más desafíos" al país. "Las minorías deben ser escuchadas y deben ser respetadas, pero no pueden ser que sean las que marquen el rumbo a la nación, mucho menos si persisten en destruir la propia existencia de España", ha enfatizado.

El particular "yo acuso" de Feijóo

En una larga intervención en la que Feijóo ha intentado demostrar un carácter presidencialista, el dirigente popular ha dicho que España "tiene solución" ante la supuesta deriva que atraviesa bajo el gobierno de Pedro Sánchez. "Llegaremos (a la Moncloa) para parar esta pesadilla, reparar lo destruido y para que este país pueda prosperar. El cambio no llegará por mero desgaste. Llegará por nuestra capacidad para dar esperanza. Los últimos años no han sido políticamente normales. No lo ha sido ni la forma de legislar ni las alianzas sobre los que se han sostenido el poder. Se ha alterado todo lo que había preservado la integridad de nuestra democracia. Y es que lo irregular se ha convertido en norma. Porque lo normal es que haya luz en España, los trenes funcionen, los aeropuertos no se colapsen y se cumpla el contenido de la ley ELA. Así que nuestra tarea, la más urgente de todas, es que lo ocurrido en este periodo fatal sea un paréntesis de nuestra historia democrática", ha dicho.

Emulando a Émile Zola, Feijóo ha difundido su particular J'accuse contra Sánchez. "Yo acuso al actual presidente de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre los españoles y de bloquear la concertación política para aprovecharse del enfrentamiento. Le acuso de abandonar la centralidad y de someter a su partido y a España a las minorías en todo. Le acuso de olvidar de que España es una nación. Le acuso de retorcer la Constitución y de violentar en su propio provecho el principio de legalidad que a todos nos obliga. Le acuso de trocear el Estado, las fronteras, la caja común, la política migratoria. Le acuso de colonizar las instituciones para expandir su poder personal. Y, sobre todo, le acuso de provocar la desigualdad entre los españoles", ha dicho.

Dispuesto a reducir la "inmigración ilegal"

En su discurso, Feijóo ha anunciado sus tres primeros compromisos si llega a ser presidente del Gobierno. La primera, un plan de "regeneración democrática" que garantice "contrapesos al poder", destacando la independencia judicial o la libertad de prensa. "Queremos jueces y magistrados fuertes para fiscalizar el poder", ha subrayado. La segunda, no separar a los españoles. "Tenemos que volver a vernos como compatriotas", ha dicho. Y la tercera, finalmente, no resistir si no se tiene el apoyo del Congreso. "Si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones. Y si los que me sostienen caen por su propio peso, como pasa ahora, también convocaré elecciones. Yo no tengo ningún miedo en poner urnas", ha dicho.

Al respecto, Feijóo también se ha comprometido "a gobernar con límites y principios". "Me comprometo a tener un gobierno limpio, que auditará hasta el último céntimo que gaste. Con especial atención a la adjudicación de obras o la contratación de personal al servicio de Estado", ha señalado.

Además, ha anunciado diez tareas prioritarias en sus primeros 100 días de Gobierno, entre las que destaca una supuesta reducción de la inmigración ilegal. "Sin la inmigración ilegal seríamos un país más envejecido. España debe ser un país abierto y yo rechazo el discurso del odio. Pero aquí no vale todo. El respeto es el mínimo exigible y la convivencia se trabaja con órdenes y control. A quien viene a trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, aquí, no", ha dicho, provocando el primer aplauso en pie de la militancia popular.

Por lo demás, Feijóo ha prometido en sus primeros cien días medidas para la regeneración democrática e institucional, aprobar un Plan de Vivienda del PP en el primer Consejo de Ministros, revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos, volver a situar a la clase media como el motor del país, incrementar los médicos de familia, un Pacto Nacional del Agua, reforzar la seguridad, clarificar la política de Defensa y una Ley de Lenguas para que todos los niños españoles puedan ser educados en español.

En su discurso, Feijóo también ha dicho que "por supuesto" subirá el salario mínimo, pese a que hace sólo unas semanas en un encuentro con la patronal dijo que aumentar el SMI sólo "conlleva esfuerzo para las empresas". Igualmente, ha asegurado que "es compatible combatir la violencia machista sin criminalizar a todo el género masculino o el empoderamiento femenino sin convertir a los hombres en un enemigo en potencia". "No se puede defender la causa de la igualdad conviritiéndola en excluyente o inquisitoria. Ya está bien que algunos hablen en nombre de las mujeres con las actitudes que luego tienen en privado", ha señalado.

Finalmente, Feijóo ha pedido a la militancia no confiarse con "la sonrisa de las encuestas". Por eso ha pedido trabajar para alcanzar el Gobierno, puesto que el recorrido "no será un paseo por el campo". "Y viva la libertad, viva la democracia y viva España", ha concluido justo antes de que empezaran a sonar los acordes del himno nacional.