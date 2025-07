Ayuso pide a Feijóo devolver España a los españoles como "en la Transición": "Tuyo es el partido, vamos a estar siempre a tu lado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido protagonista en el cierre del XXI Congreso que el PP ha celebrado este fin de semana en el recinto madrileño de Ifema.

Antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreciera el discurso final, la dirigente madrileña ha tenido el turno de palabra como anfitriona del cónclave popular y ha mandado toda una declaración de intenciones nada más arrancar su intervención. “Tuyo es el partido, vamos a estar siempre a tu lado. Enhorabuena”, le ha dicho a Feijóo.

"Vaya papelón presidente (Feijóo), cómo lo están dejando todo. Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco en este momento. Vamos a seguir adelante. Nos llena de responsabilidad y de alegría”, ha defendido.

Ayuso ha recuperado su frase "nos gusta la fruta" y ha destacado que "un madrileño de Galicia, con este equipo, va a devolver España a los españoles como ocurrió en la Transición”.

Madrid, "el antídoto del comunismo"

“Madrid es el antídoto del comunismo. Ser de Madrid es una actitud. Madrid tene el placer de acoger la primera plaza de toros del mundo, aunque también centros de datos, de tecnología. Porque somos los de las tradiciones y las vanguardias", ha destacado.

Ayuso ha defendido que el objetivo es el de "ser iguales ante la ley y las oportunidades, que es lo que el sanchismo nos está quitando poco a poco".

"A Madrid se viene a prosperar, a crecer, a tener tus metas, tener tus sueños. Cuando uno prueba la libertad, ya no quiere vivir de otra manera. Quiere ser propietario de una vivienda, de un negocio, de su vida sexual o de cualquier otra decisión que es propia. Desde que Sánchez nos gobierna, España se ha convertido en un infierno fiscal y burocrático", ha recriminado.

Ayuso ha criticado que "todo lo que ha sucedido en España", si hubiese sido con el PP en el Gobierno, "cómo estaríamos". "Por eso les decimos siempre, por favor, delincan más despacio que no nos dan tiempo a asimilarlo todo", ha razonado.

"Sánchez ha vendido a España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dedicado durante algo más de media hora muchas palabras a Pedro Sánchez y muy pocas, o casi ninguna, buena.

"Sánchez, para desgracia de España, se ha mimetizado con sus socios. Así es cómo ha vendido España y el socialismo español. Eso es lo que se peleaba ayer. Pocos socialistas que pedían un poco de decencia decían ‘a dónde vamos’. ¿Qué hicieron con ellos? Los abucheaban. Ya no hay reglas del juego", ha indicado.

"Solo estamos en los bandos y en la muerte política de los adversarios. Son corruptos, todo va peor, pero lo importante es que no Gobierna la derecha", ha destacado.

Ayuso ha cargado contra Sánchez, diciendo que para él "el Parlamento no representa el pensamiento del pueblo". "Ayer el líder se pintaba la cara para dar pena. Un maestro del escapismo, el galgo de Paiporta", ha calificado.

Feijóo "lo va a cambiar todo"

Tras acusar al PSOE de posicionarse en la extrema extrema extrema izquierda, ha defendido que Feijóo ha dicho que "lo va a cambiar todo". "Va a acabar con esta decadencia, muchos se lo piden", ha expuesto.

"No podemos permitirnos esto. No queremos esto. No queremos una España desazonada", ha expuesto, antes de recordar que el líder del PP ha justificado su idea de "dar luz, ensanchar caminos".

"La herencia sanchista va a dejar mucho colocado. Por eso, el trabajo va a ser más fuerte. Nos gustan los retos. Estamos preparados para eso. Aunque el mal nunca ceda, nosotros vamos a tomar partido por España", ha defendido.