Preguntan a Ada Colau si va a ser candidata a la alcaldía y ella respira, se ríe y es muy clara

″¿Va a repetir como alcaldable en 2023?”, le ha preguntado a la alcaldesa que al escuchar la pregunta ha cogido aire y se ha reído. “Pues también sobre esto he sido muy sincera, he dicho que mi compromiso es con Barcelona, que en eso no hay ninguna duda, que tengo mucho trabajo, y ahora tengo muchos proyectos y creo que como alcaldesa me debo a eso”, ha respondido.