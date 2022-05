Preguntan a Ayuso por el "humillante borrado" de Casado del PP y a ojo su respuesta

“Yo no sé si humillante o no. Eso le corresponde más al PP nacional que es la nueva etapa la que ha sustituido a la suya. En mi caso de quien tenía que hacer mención es de los expresidentes del PP de Madrid, como así hice, y de la Comunidad”, ha empezado diciendo Ayuso.

Ha afirmado la presidenta de la región que “a nadie se le escapa que todo lo que ha pasado a mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera”, que en esta nueva etapa ha hecho “una profunda renovación” que, deja claro, no ha sido “por una cuestión de venganza”.

“Toca una nueva etapa y unas nuevas ilusiones y a la hora de hacer equipos no he mirado la procedencia de nadie, Casadistas o no, como he leído, porque yo era la primera Casadista, yo venía del mismo equipo de Pablo Casado, luego lo normal es haber estado con él y haber estado de su parte”, ha proseguido.