Preguntan a Pablo Casado si va a pactar con Vox y la gente no da crédito al oír la respuesta

Los políticos apuran los últimos días de campaña electoral en Castilla y León con las encuestas dando casi un empate entre PP y PSOE.

Según el CIS, el PSOE de Tudanca ganaría las elecciones (30,1%) por encima del PP de Mañueco (29,7%), quedando detrás Vox (11%), Cs (7,6%) y Unidas Podemos (7,2%). Además, estarían en las Cortes: UPL (4,5%), Soria Ya (1,9%) y Por Ávila (1,2%).

Sobre un posible pacto con Vox para llegar al Gobierno de la región le han preguntado a Pablo Casado los periodistas en plena calle. La respuesta que ha dado el líder del PP ha dejado a muchos usuarios de Twitter sin palabras.

“Vamos a vota e domingo para gobernar en solitario. Con las manos libres para que no haya impuestos, no haya pactos con Bildu, aquí no mande Esquerra y no mande Podemos”, ha empezado diciendo.

Ha proseguido afirmando que “es lo que quiere Mañueco” y lo que quiere “todo el partido”. Ha comentado Casado que en esta campaña se ve que hay “dos modelos”: ”Un modelo de apostar por la ganadería, por la agricultura, por la industria, por el turismo, por nuestra tierra y otro modelo en el que quien manda son los asesinos de ETA tal y como hemos conocido que venía pactar con Marlaska esta semana”.