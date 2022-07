Preguntan a Yolanda Díaz por el "giro a la izquierda" de Sánchez y su respuesta es inusual

“Me quedo perpleja porque Sumar no ha nacido como quien dice. Está empezando a caminar. He demostrado desde que estoy en el Gobierno que lo único que me importa es trabajar por mi país. He estado trabajando nueve meses para subir el salario mínimo, lo anunció el presidente en septiembre del año pasado, no yo. No me distraigo en esas cosas”, ha explicado firme.