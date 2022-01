Las diez preguntas que me hago sobre ese controvertido Benidorm Fest

3. ¿ La letra de la canción que vamos a llevar finalmente a Eurovisión cuenta la historia de una chica que no tiene problemas monetarios porque los señores mayores, los famosos daddies, en cuanto hace doom doom con su boom, boom le sueltan zoom, zoom? ¿Esa frase quiere decir, básicamente que le sueltan pasta para follársela? Yo diría que sí y voy a enloquecer.

4. ¿Cuesta un poco entender que un jurado de RTVE envíe eso como representación a Eurovisión? A mí, bastante. Me falta mundo, yo creo.

5. ¿Decir que “yo consigo de los hombres lo que quiero por mi toto” es empoderamiento femenino, no es un poco lamentable y no es esto un pedazo de giro en el guión del discurso feminista, que desde luego no vimos venir? Pues a mi parecer, sí.