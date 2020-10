Dos Planetas en órbitas distintas

Eva y Sara no se conocen personalmente. Su primer contacto se produjo a distancia en la gala donde se dio a conocer el premio, a la que Barneda no pudo acudir. Ambas tienen ganas de mirarse a los ojos, conscientes de que van a pasar buena parte de los próximos meses juntas. A Barneda le encanta la trilogía de La Ciudad Blanca , el exitazo de Sáenz de Urturi. “Además es una de las pocas escritoras a las que sigo en Instagram”, ríe. La ganadora del Planeta, sin embargo, no ha leído todavía nada de su compañera. Promete ponerse al día este fin de semana con la lectura de Las hijas del agua , la novela que la presentadora escribió en 2018 ambientada en Venecia. Una ciudad que, reconoce Sáenz de Urturi, le llevó a sufrir el Síndrome de Stendhal .

Siglo XII frente al XXI. Ambas novelas con mujeres de protagonistas y una vocación de ventas total. Sáenz de Urturi confía en la fidelidad de su legión de lectores y los nuevos que aún no la hayan descubierto. Tiene muy claro qué tipo de personas se adentran en sus libros: “Son lectores inteligentes. Hay muchos así y otros que, bueno, no lo son tanto. Mis novelas son muy densas, intento hacer varios niveles de lecturas y cada uno se queda con la que más le apetece”. La leen “desde la mujer del antiguo presidente del Gobierno, a alcaldes, políticos… O Karanka, que es entrenador de fútbol. Siempre he pensado que no me gusta escribir cosas simples porque no soy simple, tengo cierta cultura detrás y me gusta que el lector me siga en eso”, señala

Barneda no es una autora que, al ponerse a escribir, piense en un determinado tipo de lector. “Un océano para llegar a ti es una novela de sentimientos universales, a cualquier persona le puede apetecer leer una historia así”. Confía en que su novela atrape por diversos frentes: por la sinopsis, al ver la ilustración de la portada, al leer la primera página.. “Creo que los libros llaman a los lectores y espero que este sea uno de ellos”.

Más diferencias: del ducado del thriller de Sáenz de Urturi al pueblecito en la historia de Barneda. Del mundo exterior de Aquitania a la esfera más intimista de la obra de Barneda. De la acción de Urturi al sentimiento que impregna las páginas escritas por la presentadora.