Illa revela las ‘tripas’ de la gestión de la pandemia: “Hubo momentos que no pude digerir”

“Querido Salva”

Aunque pareciera impensable, hacía sólo nueve meses de la declaración del primer estado de alarma. En el libro, Illa cuenta cómo el 9 de marzo de 2020, cuando la Comunidad de Madrid y Euskadi alertaron de un aumento explosivo de los casos, él ya temía que habría que ir más allá de lo inicialmente previsto, aunque no fue capaz de verbalizarlo ante los periodistas durante una de sus muchas ruedas de prensa esos días. A finales de febrero, ya había consultado a su hombre ‘jurídico’ de confianza. “¿Podemos hacer en España lo que están haciendo los chinos? ¿Podemos confinar a la población y restringir movimientos?”, preguntó entonces Illa a Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de Sanidad. Herrera contestó que sí, para ello existía la figura del estado de alarma.

La posibilidad se materializó cinco días después. A contrarreloj, varios ministerios estudiaron un modelo matemático publicado en el Lancet que advertía de que “las UCI se podían colapsar si no se reducía la movilidad” en España. “Había que tomar una medida”, y así lo comunicó Salvador Illa a Pedro Sánchez. “El presidente siempre nos pedía razones, no intuiciones; buscamos el enfoque de la ciencia y vimos que había que tomar medidas”, explica el exministro.

Ni Illa ni casi nadie en el mundo se imaginaba lo que eso acabaría suponiendo. Para él, entre otras cosas, significó que no vería a su hija ni a su mujer, Marta, durante meses, quizás lo “más complicado” en lo personal.

En ese tiempo, las autoridades sanitarias no tuvieron “sábados ni domingos” –“los domingos había conferencia de presidentes, como una misa, desde las 10 hasta las 14”, dice–, pero Illa entonces se acordaba “del trabajador sanitario, de los esenciales, las personas que estaban en sus casas”, y entonces “relativizaba” ese sentimiento.

“Lo viví con mucha intensidad, emocionalmente me ha costado”

Con todo, fueron “momentos difíciles”. “Lo viví con mucha intensidad, emocionalmente me ha costado escribir el libro. Hubo momentos que no pude digerir emocionalmente, todo tan intenso, tan nuevo, tan de golpe, me ha costado lo mío”, ha descrito durante la presentación.