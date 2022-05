Roland Garros, entre la 'alcarazmanía' y la incógnita de Nadal

Alcaraz y Nadal se miran durante su enfrentamiento en el pasado Mutua Madrid Open OSCAR DEL POZO via Getty Images

En París hace mucho tiempo que se habla español, pero este año los acentos se han multiplicado. Roland Garros es, desde 2005, territorio Rafa Nadal: 13 triunfos en las últimas 17 ediciones. Y el ‘mito’ aún no ha dicho su última palabra, pero a su estela ha surgido un nuevo ‘milagro’ del tenis nacional, el murciano Carlos Alcaraz.

Son tiempos de esplendor de la raqueta en España. “Yo ya viví un doblete en 1998, con Arancha Sánchez Vicario y Carlos Moyá, y hoy vuelve a ser posible”, comenta de inicio Fernando Gómez, especialista tenístico de Eurosport. No solo mira a la revolución de Alcaraz o a Nadal, entra también al cuadro femenino, que vive otro momento álgido gracias a una figura que ha eclosionado en los últimos meses: Paula Badosa, actual número 3 del ranking WTA. Y la catalana se suma a Garbiñe Muguruza, capaz “de lo mejor y de lo peor como pocos tenistas en todo el circuito”, añade. Cuatro bazas, al menos, para aspirar a que la pista Philippe Chatrier sea nuevamente, territorio español.

Pero todo lo fagocita en estos momentos Alcaraz. Las preguntas, incluso a Nadal, que ya está cansado del tema, pasan por este adolescente de 19 años que viene arrasando y que se enfrenta, por primera vez en calidad de favorito, al templo de la tierra batida. Algo impensable hace dos meses, pero tras sus conquistas en Miami, Barcelona y, especialmente Madrid, se ha disparado la “alcarazmanía”, como manifiestan los expertos consultados por El HuffPost.

“Creo que es lógico. En los últimos años y anteriores no se ha dado una explosión como la suya”, razona otro histórico comentarista de la Cadena SER y fotógrafo, Miguel Ángel Zubiarrain ‘Zubi’. “El principal aspirante no es, porque puede pagar la novatada de su primer Grand Slam como favorito, los nervios, la falta de experiencia... Ahora, por nivel claro que puede estar ahí”, prosigue.

El salto de tres a cinco sets entre los partidos de torneos convencionales y de los Grand Slams puede condicionar el papel de Alcaraz, especialmente “según el cuadro que le toque”. “Físicamente está muy fuerte, pero si sufre desde primera hora con partidos largos puede notarlo”, añade ‘Zubi’.

Para Fernando Gómez, el de El Palmar “ya ha demostrado aguante en partidos muy largos, pero si se le empiezan a atragantar rondas, a jugar sets extra... Además, parece ser que no ha ido a Roma por cansancio, sino para recuperarse de unas molestias en el pie. Y cada esfuerzo se suma”.

Lo planteaban como condicionante y la suerte ha dictado sentencia. Nadal y Alcaraz se encontrarían en semifinales, siempre y cuando superen las rondas previas y, especialmente, los cuartos, donde el sorteo les ha llevado a un posible duelo con Djokovic y Zverev, respectivamente. Un camino mucho más duro que el que se antoja por el lado opuesto, donde aparece Tsitsipas como gran referente y favorito a meterse en la final. Siempre todo a priori y más en un Grand Slam.

Nadal, la incógnita

Es el amo y señor de la tierra batida y para la mayoría el mejor deportista español de la historia. ¿Se puede tener dudas con Nadal por su estado físico? “Favorito va a ser siempre, pero hoy Nadal es menos favorito que hace un año, en función de su estado y de que llega menos rodado que sus rivales, porque ha jugado pocos partidos en tierra”, expone Gómez, con todos los asteriscos porque “hablamos de Rafa Nadal...”. Sabe de lo que habla, después de verle ‘resucitar’ en la pista numerosas veces, también en París.

“Está claro que Nadal va a depender de su físico. Si se encuentra bien va a tener todas sus opciones, como Djokovic, que llega con hambre especialmente este año e incluyo otros nombres como Zverev o Tsitsipas, que apuntaban a los más alto y se han frenado un poco en su proyección”, complementa Zubiarrain.

El manacorí llega tras caer en cuartos de Madrid contra Alcaraz y en octavos de Roma, último torneo previo, donde acabó cojeando ostensiblemente. Acostumbrado al dolor, como él mismo reconoce, sabe lo que es levantarse y conquistar un trofeo tras otro sin dejar de sentir el tormento de sus muchas lesiones. De cualquiera cabría desconfiar, pero al 13 veces ganador de Roland Garros es imposible no colocarle la vitola de favorito; mucho menos en ‘su’ torneo.

¿Qué pasa en el cuadro femenino?

De los ocho nombres nacionales que han alzado el trofeo parisino, dos son mujeres, Arancha Sánchez Vicario (1989, 1994 y 1998) y Garbiñe Muguruza (en 2016). Esta, confiesa Fernando Gómez, “es capaz de lo mejor y lo peor como nadie pero ahora no llega en su mejor momento”. No obstante, recomienda no dar por vencida a una ganadora de dos grandes y antigua número 1 de la clasificación.

“Su baza y, sobre todo la de Badosa, aparecen. Yo a la catalana, número de 3 de la WTA y en meteórica progresión tras despuntar en 2021, la veo en ese grupo de aspirantes, con otros nombres, pero previsiblemente a la estela de la actual número 1, la polaca Swiatek, hoy la figura dominante”, detalla el periodista especializado en tenis y otros deportes en Eurosport.

La ‘alcarazmanía’ frente al ‘nadalismo’

Las gradas de Madrid, además de vivir una fiesta del tenis hace un par de semanas, presenciaron el ansiado duelo entre los dos grandes ídolos del momento. ¿Relevo en la pasión de los fans? “No lo creo. En Madrid he visto que se animaba a Alcaraz pero muchos me han dicho ‘que no se le ocurra ganarle en Roland Garros’. El cariño de Nadal es insustituible”, comenta Fernando Gómez.

Para Miguel Ángel Zubiarrain, “Nadal es Nadal y siempre va a tener el público con él. Pero los años no pasan en balde. Todos pensaban que no habría nadie más y ha salido este chaval, por eso creo que la gente ha tomado partido porque necesitamos un relevo. Pero Nadal va a durar uno-dos años y mientras esté no creo que vaya a haber enfrentamiento en el público. Lo que sí podemos vivir es cierta simpatía hacia el que vaya perdiendo en los duelos particulares”.

“Entiendo esa ‘alcarazmanía’ de la que ya se habla—continúa ‘Zubi’—, en los últimos años y anteriores no se ha dado una explosión como la de Alcaraz. Con 18-19 años gana cinco torneos seguidos, haciendo todo bien. Lo que necesitamos ahora es que no se venga abajo porque es muy joven y hay gente que pierde interés. Pero está muy bien asesorado y yo sinceramente creo que si no cambia su actitud hay un campeón en ciernes”.

Para su colega Fernando Gómez, este boom “es comprensible dentro de la ilógica del aficionado al tenis. Todos lo hemos lanzado un poco y es inevitable la comparación con Nadal... que ya ha estallado por tantas preguntas”.

Los años ‘bonitos’ que vienen

Los dos especialistas coinciden en que “si no cambia nada”, Carlos Alcaraz llegará a número 1 del mundo “muy pronto”. Y lo hará, según todos los análisis antes de que Rafa Nadal cuelgue la raqueta. “Si las cosas van como parecen vamos a vivir dos-tres años de fiesta colectiva del tenis”, sopesa el propio Gómez.

Habla de ese plazo concreto porque es en el que imagina a Nadal dando la batalla sobre las pistas. Por entonces contaría con 37-38 años. “Sí, dos-tres años, reduciendo calendario, claro, pero con el reto de no dejarse superar el récord de 21 Grand Slams por Djokovic, que sigue amenazándole con 20”. Y añade que en esa fiesta hay más protagonistas, aunque no hagan tanto ruido. “Tenemos a Bautista y Carreño, bronce olímpico, en el top-20. Al seguidor ocasional no le calan, pero ahí están... y todo suma”, remata, volviendo a insistir en Badosa y Muguruza.

Pase lo que pase en Roland Garros, para Fernando Gómez, aún nos quedan unos años “bonitos”. “Hay personas que solo siguen el tenis con Nadal y he visto devoluciones de entrada porque no juega Nadal, algo parecido a lo Alonso con la F1. Pero en la F1 tenemos ahora a Sainz en los puestos altos generando interés y aquí ahora está Alcaraz. Mientras el murciano se mantenga a este nivel viviremos dos-tres años de fiesta colectiva, más allá no lo sé”.