Probé el sadomasoquismo a los 50 y conocí a mi novio de 30 en una mazmorra

Kiki me invitó a un evento BDSM (Bondage y Disciplina, Dominación y Sumisión, Sadismo y Masoquismo) que se celebraba un sábado en Hollywood en un lugar espacioso y lleno de luces. Era un mercado erótico con comerciantes que vendían toda clase de juguetes que te puedas imaginar. Paletas de todos los tamaños y formas, fustas, collares, varas, corsets, flagelos, etc.

Lo que más me sorprendió de este evento, sin embargo, fue la gente que había, ya que eran personas normales y corrientes como las que ves en el súper o en las reuniones de la AMPA del colegio. Destrozaron todos los prejuicios que tenía sobre el BDSM. No había ninguna dominátrix tetona embutida en cuero meneando un látigo. Todas las personas que conocí eran muy amables y acogedoras. Aunque me lo pasé genial, hasta siete años y un montón de lecciones vitales después no volví a ese mercado erótico.

Por entonces, estaba a punto de cumplir 50 y me sentía muy bien conmigo misma. Me sentía gorda y feliz como cuando te tomas unas cuantas botellas de vino y un menú saciante con tus mejores amigos. La vida me trataba bien. Claro que aún estaba soltera, pero no lo llevaba mal. Tenía la cama para mí sola y el control absoluto del mando a distancia. Era libre para hacer lo que me apeteciera.