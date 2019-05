¡Qué cruz!

Ha reincidido de Gispert en decirle a Arrimadas que se fuera a su casa, a su tierra. Es difícil entender donde se sitúa, desde donde habla, qué derechos se otorga una persona para decirle a otra que no está en su casa, que no está en su país, que se vaya. Quizá la clave sea saber que de Gispert, más que ser independentista (quizás lo sea), lo que es seguro es que es de derechas, muy de derechas, militaba en la desaparecida UDC (repleta de gente del Opus Dei), formación que gobernó muchos años con Convergencia. Ambas tenían una idea patrimonial de Cataluña, creían que era «suya» y por eso intentan expulsar a gente de ella. Cuando CiU fue relegada entre 2006-2010 a la oposición por el govern de Entesa —más conocido como tripartito— consideró que les habían entrado ladrones a robar en su casa.

No contenta con los tuits anteriores contra Arrimadas, y después de ser galardonada con la Creu de Sant Jordi, de Gispert ha hecho un tuit en el que califica de cerdos a la propia Arrimadas y a su correligionario Juan Carlos Girauta, así como a Dolors Montserrat y a Josep Enric Millo del PP. (Las mujeres sabemos muy bien qué quiere decir que te animalicen.)

Si se tiene en cuenta que Núria de Gispert el pasado octubre fue reprobada por el Parlament por los ya mencionados tuits contra Inés Arrimadas, no se entiende que el Gobierno de Cataluña le haya coincidido tal distinción y quizás aún menos que ella la haya aceptado. No cabe decir que lo siente, no cabe borrar su último tuit, no cabe decir que la composición del mismo no es suya. Quizás lo ha fabricado otra persona pero la responsabilidad es enteramente suya.

Aún tiene tiempo para no aceptarla (aunque sea para no empañar las creus de este año) y/o el Gobierno de no concedérsela. Las creus de Sant Jordi se reparten con ciertos criterios de representatividad a personas o a asociaciones para tareas de muchos distintos órdenes (por ejemplo, a alguna activista, sea feminista, del campo de la educación, de los derechos de la infancia), también sería una ran cosa que se dejaran de conceder de una vez por todas a miembros de instituciones políticas.