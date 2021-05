Qué es más de izquierdas, ¿un festival de música o una romería?

El pasado martes, en uno de los grupos de Whatsapp que tengo con mis amigos y compañeros de profesión, alguien escribió: “La que está liando Ana Iris Simón”. Yo, que no tenía ni idea de la cuestión, busqué el vídeo. Me encantó. Y lo subí a Facebook. Sin más. Pero a los pocos minutos lo borré.

Lo borré porque, acto seguido, en el mismo grupo pusieron este artículo: La izquierda lepenista y la nostalgia de un ensueño, un análisis del discurso de Simón, escrito por el tertuliano Antonio Maestre en el que, básicamente, dice que ese discurso es falangista, lepenista y nazi. Y me digo, ¡¡¡ a ver si voy a estar compartiendo cosas de nazis!!! Tras una primera lectura se me quedó la última frase: “una izquierda tradicionalista que exige volver a un pasado idílico inventado y le roba la memoria del sacrificio a su padre y a su madre nunca puede ser vanguardia”. Luego hablaremos sobre esto porque ¿qué pasa, que no había cosas de antes que eran, sencillamente, mejores, que daban más calidad de vida? ¿Todo lo mejor antes es inventado?

Pero, acto seguido, leí otro artículo sobre el mismo discurso. ¿Qué hay detrás de Ana Iris Simón?, de Elizabeth Duval. Un texto y análisis mucho más profundo, que parte de la lectura del libro Feria de la escritora manchega y de la que extrajo sus palabras ante el presidente Pedro Sánchez. Entonces decidí colgar definitivamente el vídeo en mi muro de Facebook. ¿Por qué? Básicamente porque me llegó y porque estoy de acuerdo. Sin ser yo falangista ni nada de eso.

También porque el segundo artículo, escrito por una mujer, dejó patente que Maestre lo que volvía a hacer era sacarse de nuevo el nabo sin ni tan siquiera haberse leído el libro de Simón. De esto último no tengo certezas, pero tampoco dudas. Porque si no Maestre, que no sale de lo mismo, nos lo hubiera hecho saber. Pero vamos a lo que vamos.

Escribe Maestre: “Ese es el problema fundamental del discurso de Ana Iris Simón y de quienes lo alaban. Tradición y revolución. Un discurso que apela a los valores de la familia, la natalidad, lo rural y bucólico, la nostalgia de un pasado idealizado...”

¿Es reaccionario defender el modelo de familia, como argumenta Maestre? Pues no, no lo es. Porque no hay un único modelo de familia. “Esta es mi familia de sangre y esta es mi familia elegida”, se repite entre mis amistades. Gente que no solo tenemos una familia, tenemos dos: de sangre y elegida.

Familia, en sus dos términos, no deja de ser una red de apoyo mutuo. Porque solos no se puede andar en esta vida. Y no solo me refiero al famoso colchón económico. Me refiero a tener gente que te eche de menos si un día te quedas pajarito en tu casa. Y es que vivo solo, cosa que no me parece idílica, en la ciudad de Sevilla. Igual que no me parece idílico compartir vivienda. Todo tiene sus pros y sus contras. Todo. Y nada es lo ideal.

Eso, que vivo en Sevilla, pero que soy de pueblo. En concreto de Benamejí. En el sur de Córdoba. 5.000 habitantes. Y me molesta profundamente ese discurso que ve a lo rural con lejanía y como con pena, como algo de lo que hay que escapar. Con condescendencia. Igual que me parecería absurdo que me hablaran de lo urbano como algo meramente negativo. Es que, simplemente, ¿no podemos aspirar a que, vivas donde vivas, lo hagas en condiciones? Con trabajo bien pagado, servicios públicos de calidad y sin miedo.