¿Qué hacer ahora que nos quedamos en casa?

Jenner Images via Getty Images Pájaros de papel elaborados con la técnica 'origami'.

Aquí te haré algunas recomendaciones para que te puedas sentir mejor y podamos desde adentro hacia fuera mejorar la situación interna. Es momento de ser un poco estoico y aceptar las cosas como son y saber que lo que está pasando y lo que vaya a pasar no está en nuestras manos. Los estoicos dicen que solo vale la pena preocuparnos por lo que podemos cambiar. Si ya estamos en casa, respetando las medidas sanitarias que se han tomado, estamos ya haciendo lo mejor que podemos hacer de nuestra parte.

Hay varios tutoriales para principiantes y puedes pasar un buen rato dejándote llevar por eso que le llaman el flow, no el del rap sino el término que Mihaly Csikszentmihalyi hizo famoso con su libro del mismo nombre. El flow es algo similar al movimiento mindfulness o de atención plena. Es cuando uno comienza a fluir con una actividad y se pierde la cuenta del tiempo porque uno está tan profundamente inmerso la actividad que está viviendo solo en el momento. Para dibujar zentangles solo necesitas una hoja y un plumón negro. Ya luego si uno quiere puede añadir colores es cosa suya, pero la práctica tradicional solo necesita eso.

Comienza a practicar yoga o algún otro ejercicio que se pueda hacer en casa, tu sistema inmunologico te lo agradecerá. Busca para rutina que se adapte a tus intereses. Con todo lo que hay, no importa qué tan grande o chico sea el espacio en el que te encuentres, podrás hacer algo que te mueva la sangre y el espíritu. Hay cientos de vídeos de yoga, de ejercicios de cardio, zumba o hasta hasta clases de artes marciales. Son muchos los deportes y artes que no requieren mayor equipo y que te podrán mantener en forma no solo de cuerpo, sino también de mente. Podemos estar encerrados pero podemos usar nuestro cuerpo, estirarlo, moverlo y tratar de mantenernos en forma.

Todos tenemos una libreta vieja en casa. Puedes ocupar este tiempo para aprender cómo hacer origami, el famoso arte japonés que consiste en plegar el papel. De hecho, la palabra significa justo eso, ori es plegar y gami papel. Hacer figuras con papeles que encontremos en casa además de que ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, puede ayudar a comprender mejor las matemáticas y la geometría, así que si tienes hijos esta puede ser una gran actividad para hacer con ellos.