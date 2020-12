Qué hacer con el dinero del premio si te toca el Gordo

fizkes via Getty Images

“Recibir una gran cantidad de dinero inesperada siempre es una alegría, pero, en algunas ocasiones, con el paso del tiempo esa buena noticia puede dar algún que otro quebradero de cabeza. Al recibir el dinero, mi recomendación es que estemos unos meses sin consumir ni invertirlo, tiempo que servirá a su vez para hacer un ejercicio de autorreflexión sobre cuáles son los objetivos vitales que me marco”, defiende Cristina Estalella, asesora financiera de Abante Asesores .

Esto se debe a que habitualmente los ganadores de este premio no tienen experiencia en el mundo financiero. El primer paso es tomarse un tiempo, por ejemplo, de seis meses antes de comenzar a gastar.

Asimismo, conviene no perder los papeles y ponerse a gastar como un loco para celebrarlo. A pesar de la popularidad de este sorteo, los españoles suelen cometer los mismos errores año tras año. Siete de cada 10 afortunados en la Lotería de Navidad tienen mucho menos dinero cinco años después de ganar un premio, según un estudio de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA, por sus siglas en inglés).

La primera recomendación de todos los expertos tras ganar el Gordo de Navidad es no decir nada. Si el ganador se presenta en la administración de lotería del barrio o en el banco de debajo de casa con el décimo premiado, todo el mundo se enterará de que le ha tocado la lotería.

Una vez se ha pasado ese tiempo pensando qué se quiere conseguir con ese dinero, conviene recurrir a un asesor financiero para analizar cuál es realmente la situación de las finanzas del premiado y sacar el máximo provecho al dinero. “Si los grandes ahorradores experimentados demandan los servicios de un asesor financiero independiente, no se deje asesorar por personas cercanas o familiares”, señala Carlos Farras, socio director de DPM Finanzas.

Viktor_Gladkov via Getty Images

“Amortizar la hipoteca, terminar de pagar el préstamo del coche y otras deudas suelen ser los destinos más habituales de El Gordo año tras año. Al final, el primer premio de la Lotería de Navidad no es como un Euromillón. Lo máximo que se puede ganar con un décimo son 328.000 euros, una cantidad que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona tampoco da para muchas cosas si, por ejemplo, tienes una hipoteca”, destaca Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro.

Obviamente, la situación no es la misma para una persona que ya dispone de muchos ahorros por razones familiares o que está próxima a la jubilación que si el ganador es alguien joven.

boonchai wedmakawand via Getty Images

whyframestudio via Getty Images

Otra de las frases pronunciadas por los ganadores del premio es asegurar que lo primero que harán es quitar la hipoteca. Los expertos señalan que esto no siempre es una buena idea. “Quizás no es lo más conveniente. Lo primero que habría que ver es si la rentabilidad que da el dinero invertido es mayor que el coste de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca”, explican desde Abante.

Si la hipoteca tiene un tipo de interés bajo probablemente no interese cancelarla. “Reducir una deuda tiene sentido económico siempre que el coste, es decir el tipo de interés, sea superior a la rentabilidad que alcanzarías dedicando esa misma cantidad a la inversión en otros activos financieros. Si tienes tu hipoteca negociada a tipos muy bajos y la rentabilidad que puedes lograr vía inversión en productos financieros es superior, será mejor no adelantar pagos”, coinciden desde EFPA. La ayuda del asesor será fundamental para estos casos.

Además, los ciudadanos que compraron su vivienda habitual antes de 2013 se pueden deducir del 15% de las cantidades aportadas en la declaración de la Renta. Existe un límite anual de 9.040 euros, que conviene no sobrepasar a la hora de amortizar.

“Si se adelanta el pago, por ejemplo, en 25.000 euros, se pierden casi 16.000 euros en desgravaciones fiscales, por lo que sería más rentable maximizar los pagos hasta ese límite fiscal”, explican desde EFPA.

Invertir de manera diversificada