Que reciban la segunda dosis, pero en la cárcel

Quiero saber el nombre y apellidos de la persona que ha retrasado su vacunación debido a que Manuel Villegas se coló en la fila y le quitó la vacuna. No ha sido el consejero de Salud murciano el único que lo ha hecho, pero como al saltarse la cola dijo “por mí y por todos mis compañeros” -y sus compañeros no eran los de la partida de mus, sino cuatrocientos sesenta funcionarios de su departamento-, permítaseme personalizar en él lo que han hecho alcaldes, concejales y consejeros de toda edad, partido y vulnerabilidad. Solicito una mínima investigación periodística, para que el titular no diga “Manuel Villegas recibe la vacuna antes de tiempo”, sino “Gabriel García, de 85 años, retrasa su vacunación por culpa de Manuel Villegas”, “El consejero de Salud murciano provoca que Rosario Martínez aún no haya sido vacunada” o simplemente “Manuel Villegas le roba la vacuna a Dolores González”.

Porque en este caso sí es posible saber la persona concreta perjudicada por la corrupción del consejero del PP. En la corrupción económica habitual es más complicado trazar una línea directa que una al ladrón con su víctima; todos recordamos esa cumbre de la economía política que sentenció Carmen Calvo: “manejamos dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Pero en este caso esas vacunas, como las balas en las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, sí llevaban un nombre escrito: concretamente el de una persona que la necesitaba para proteger su salud más que Manuel Villegas, y que ahora deberá esperar para recibir el vial un tiempo que al consejero le pareció inasumible para él mismo. “No, es que eran vacunas que sobraban”, se ha dicho. ¿Vacunas que sobraban? ¿“Vacunas” y “sobrar” en la misma frase en medio de la tercera ola? ¿Hemos perdido la vergüenza?