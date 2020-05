Que sean los otros los que escupan

Benito Pérez Galdós escribió en 1912: “Tendremos que esperar como mínimo cien años más para que en este tiempo, si hay mucha suerte, nazcan personas más sabias y menos chorizos de los que tenemos actualmente… ¡Pobres españoles! Lo que nos costará recuperar lo perdido...”.

Pues no, no ha habido suerte. Ha pasado más del siglo que auguraba el escritor canario y la clase política no ha mejorado, pero tampoco ha ido a peor: se mantiene en niveles agónicos, priorizando el dardo sobre la palabra, el golpe frente al argumento. Pensado más en el ‘yo’ y en el ‘nosotros’ del partido que en el ‘ellos’, los ciudadanos.

No, la clase política de ahora no es peor que la corruptísima de comienzos del siglo XX, pero se mantienen los odios y prejuicios y predominan las (malas) formas sobre el fondo. Ni siquiera la mayor crisis sanitaria en un siglo, la incipiente quiebra social y la segura crisis económica han servido de estímulo para que la clase política se haya conjurado en la unión y la supervivencia del país. A los españoles no les duele España, es a España a la que le duelen los españoles.

Si la situación no fuera tan grave, la cosa sería cómica de tan delirante: Pablo Iglesias llama marquesa a Cayetana Álvarez de Toledo; ésta mancilla su marquesado acusando al padre del líder de Podemos de ser un “terrorista”. Un día después, Iglesias sostiene que Vox querría dar un Golpe de Estado pero no se atreve a ejecutarlo. Espinosa de los Monteros abandona la sala al más puro estilo Sálvame entre gestos de ‘esto no acabará así’... Demasiada sobreactuación del miembro de un partido al que se le han gastado los insultos —“Vicepandemias”, “Hitler”, genocida, “matón bolivariano”—, la bravuconería y la chulería de tanto usarlos.