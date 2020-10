Qué series se estrenan en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar+ en noviembre

Netflix , Amazon Prime Video , HBO España y Movistar+ ya se han preparado, y este mes se estrenan la esperada cuarta temporada de The Crown, a la que llegan Margareth Thatcher y Lady Di; The Flight Attendant, lo nuevo de Kaley Couco; y la segunda temporada de Madres, entre otras series.

NETFLIX

Historia ambientada en el Madrid actual e inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés es in influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será Víctor capaz de cargar sobre sus hombros? Con Luis Tosar, Marta Belmonte y Willy Toledo.