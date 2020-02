¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas de coronavirus?

A medida que avanza el virus del coronavirus por el territorio español, surgen dudas y más dudas. Una de ellas, la más inmediata, es la de qué debe hacer uno si cree que tiene el COVID-19 . Esto sucederá cuando el paciente tenga los síntomas descritos para esta tipología de neumonía: fiebre, fatiga, tos seca y, en muchos casos, disnea (dificultad para respirar). Como estas sintomatologías pueden responder a muchas otras enfermedades, y no necesariamente con el coronavirus, el Ministerio de Sanidad hace una primera recomendación: llamar al 112 y no acudir a urgencias para no saturar los servicios de emergencias y, de paso, evitar nuevos contagios.

Si se ha visitado esas zonas en los 14 días anteriores a padecer los síntomas, o se ha estado en contacto con alguien que haya visitado esas zonas, el Ministerio de Sanidad recomienda no acudir a urgencias, sino quedarse en casa y llamar al 112 o a los teléfonos de atención sanitaria facilitada por cada Comunidad Autónoma. El objetivo es evitar nuevos contagios y colapso de los servicios de salud.

Pero hay más: si durante ese periodo el paciente presenta sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, además de contactar con el 112 e informar de los antecedentes del viaje y los síntomas que presente, Sanidad recomienda los siguientes pasos:

Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede evitar ese contacto.

Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria: taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte interior del codo o de la manga de la camisa.

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y después del contacto con secreciones respiratorias.

Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca.

¿Cómo se puede contraer la enfermedad?

Según el Ministerio de Sanidad, si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma.

Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. De ahí todas las recomendaciones anteriores en caso de sospecha.

¿Qué pasa entonces con las mascarillas?

Los expertos no paran de decirlo: no son necesarias a menos que se padezcan síntomas o se esté contagiado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha sido tajante: “La población tiene que ser consciente de los riesgos reales, no de los ficticias”. “No es necesario que la población use mascarillas. El uso de mascarillas sí puede ser interesante en los pacientes con sintomatologías. La población no tiene que asumir medidas que no tienen sentido”.