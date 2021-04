¿Qué tienen que ver las protestas de Bristol con la muerte de Sarah Everard?

Mientras que muchos países como España endurecen las medidas de distanciamiento social por el covid-19 durante la Semana Santa, lo opuesto ocurre en Reino Unido. Las nuevas reglas permiten la reunión de hasta seis personas al aire libre, pero también legalizan las protestas programadas por todo el país para la próxima semana, y que han inscrito en la historia inglesa el nombre de una mujer: Sarah Everard.

El pasado viernes, por tercera vez en la misma semana, miles de personas se congregaron en la ciudad de Bristol, Inglaterra, para manifestarse en contra de una propuestas sobre una nueva ley policial, ignorando las restricciones por pandemia. La jornada concluyó con un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía local. Esta semana, los organizadores han vuelto a convocar dos manifestaciones, continuando una cadena de sucesos que comenzó a principios de mes, con el secuestro y asesinato de Sarah Everard.

Sarah Everard era una mujer de 33 años que desapareció el pasado 3 de marzo cuando volvía a su piso de Brixton, Londres, desde casa de una amiga. Durante semanas, la policía colgó posters solicitando información sobre su paradero y advirtiendo a las mujeres jóvenes de que no caminaran solas de noche en Londres. Días después, sus restos fueron encontrados a las afueras de Kent y un oficial de policía fue acusado del asesinato.

Aunque Sarah no fue la primera, ni será la última mujer en sufrir este horrible destino, su suerte causó un enorme impacto a lo largo y ancho del Reino Unido, y abrió un importante debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Orgánicamente, mujeres de todo el Reino Unido comenzaron a compartir sus experiencias y recuerdos de haber sido acosadas, perseguidas o asaltadas en la calle, de una forma similar al movimiento #MeToo que sacudió Hollywood en 2016. Un tuit que preguntaba a mujeres si alguna vez habían tenido que fingir llamadas de teléfono, cambiar de rumbo o correr por miedo a ser acosadas por un hombre en un espacio público obtuvo más de 120,000 me gustas.

“La primera vez que sufrí acoso callejero tenía 12 años,” cuenta Helena Wadia a BBC. “Desde entonces me he estado protegiendo a mí misma. Lo tenemos todo en cuenta, la ropa, lo que bebemos. Cogemos taxis aun cuando no nos lo podemos permitir. Sugetamos las llaves entre nuestros dedos. No llevamos cascos cuando corremos. Solo vamos a áreas iluminadas. Es agotador.”

Para honrar la memoria de Sarah y exigir el derecho de todas las mujeres a sentirse seguras en espacios públicos, un grupo de mujeres organizó el pasado 13 de marzo una vigilia en el lugar donde la joven fue secuestrada. Cientos de personas acudieron a la llamada, a pesar de que la policía metropolitana prohibió la congregación a causa del covid-19. Lo que empezó como un evento de duelo por una víctima se convirtió en enfrentamiento en el que muchas mujeres fueron arrestadas por la policía, dejando impactantes imágenes.