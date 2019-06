¿Quién dijo que se acababa la temporada teatral?

Viendo la avalancha de estrenos (y reposiciones) teatrales que hay en Madrid cualquiera diría que se está acabando la temporada. Desde la sala más off hasta el teatro público pasando por el mainstream hay de todo y para todos los gustos. Si ahora mismo hay un sector diverso de verdad, al menos en la capital, ese es sin duda la cartelera teatral madrileña. Para las personas que no se lo crean solo tienen que seguir leyendo, seguro que encuentran la obra que estaban buscando, o no, quién sabe.

Una diversidad a la que lo más excéntrico, nuevo y experimental lo pone el festival Surge. Un pequeño festival que va por su tercera edición que apuesta de forma habitual por lo más rabiosamente joven y/o alternativo. Lo que no impide que sus espectáculos lleguen a lo más alto. Sin ir más lejos en la edición del año pasado se estrenó en este festival Viaje al fin de la noche en el Teatro del Barrio, de donde saltó al Teatro de la Abadía para luego ser finalista en los Premios Max 2019.

En este festival se han consagrado este año los Grumelot con su hatajo de jóvenes actores y su inmersiva y poéticamente dramática Sin Título, basada en Comedia sin título y otros textos de Lorca, en Nave 73. De donde se podía pasar al Umbral de Primavera para ver a otro puñado de jóvenes tratando de evitar el lenguaje o el argumento, sin conseguirlo, en Hay un agujero de gusano dentro de ti de Tomás Cabané. O a la Sala Cuarta Pared donde la compañía Gonzalo Simón jugando con modestia, honestidad y ambición ha creado un espectáculo de ¿danza? también de título largo como es No sé qué nombre tiene esto pero LO DESEO y que ha gustado, mucho, a quién lo vio. O al Teatro del Barrio que con Fuego amigo de la compañía Vuelta de Tuerca, contando la triste historia del reportero de guerra José Couso, mostró que el teatro político no está reñido con la vanguardia escénica ni con la música electrónica. Pero no solo de juventud, en términos de edad, vive el festival. También permite a los mayores, a los clásicos del lugar, experimentar. Este es el caso del Shakespeare, ¿tal vez si…? Espectáculo que Juan Pastor ha creado para reivindicar escénica y lúdicamente el trabajo del actor y sobre todo el de la actriz María Pastor. Nada mejor que hacerlo con textos del bardo, que tan bien se prestan al trabajo actoral. Obra que muestra los fines de semana en ese club teatral que es Espacio Guindalera.