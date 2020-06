Quién era 'La Flaca', la mujer que hizo famoso a Pau Donés y Jarabe de Palo

“Yo trabajaba en 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón más conocida como La Tasca. Un buen día aparecieron ellos, buscando una muchacha para un videoclip. Y yo esa noche llegué más tarde. Entonces al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo”, contó Guzmán en una entrevista en la Cadena Ser en 2017.