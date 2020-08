Quién filtró la relación de Enrique Ponce y Ana Soria

GTRES / Instagram Enrique Ponce a la salida de la plaza de toros y su novia Ana Soria.

Parecía que no podía existir un nuevo capítulo en el romance de Enrique Ponce y Ana Soria. Sin embargo, siguen saliendo nuevas informaciones a la luz. La última, quién habría filtrado a los medios la relación. El torero de 48 años volvía a los ruedos este domingo en medio de la polémica y entre cárteles que decían “Paloma Cuevas, estamos contigo”, dos días después de que la influencer de 21 colgara en su cuenta de Instagram la primera foto con su novio y un mensaje de amor.

Según apunta la periodista Beatriz Cortázar en Esradio, fue el entorno de Ana Soria quien desveló todo a los periodistas porque temían que Ponce la “utilizara”. Así también habrían querido empujar al torero a tomar las riendas de la relación, porque “no acababa de afrontar la situación sentimental”, desveló Cortázar.

El torero y la influencer han asegurado en varias ocasiones que la relación de Ponce con su todavía mujer Paloma Cuevas —con la que lleva casado 24 años— se rompió hace dos, pero lo cierto es que seguían compartiendo vivienda.

“No hablamos de una relación de meses, esto viene de antes. Parece ser que el padre y el padrino de Ana estaban preocupados por si Ponce no acababa de dar el salto”, comentó Beatriz Cortázar. Ellos fueron, supuestamente, quienes precipitaron toda la polémica porque estaban hartos de que ella fuese “la otra”.

“Quiero pasar desapercibida”

“Intento que no me vea nadie y pasar desapercibida con el tema. Me gustaría tener hijos, pero ni siquiera me he planteado casarme porque soy muy joven y quiero seguir estudiando. No conozco a Paloma y no quiero entrar en ningún tipo de guerra con ella”, explicó Ana Soria la pasada semana a los reporteros que la esperaban en la calle.

No han sido las únicas declaraciones de la estudiante de Derecho al respecto. El pasado 21 de julio, la joven respondió a las preguntas de La Razón: “No sé lo que están diciendo por ahí sobre mí, pero quiero aclarar que yo no propicio nada, no llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés”, explicó, y añadió que ella no ha “roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada”. “Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años”, dijo.

Por su parte, Paloma Cuevas, de 47 años, ha intentado mantenerse en un segundo plano. Apenas se ha pronunciado una vez en la revista ¡Hola! el 8 de julio, cuando lamentó el escándalo. “No nos merecíamos, con la trayectoria tan discreta que llevábamos, una tormenta mediática como esta. Se nos ha sometido a una presión terrible. No se puede dinamitar a una familia y a un matrimonio por un periodo nimio comparado con 27 años”.

Además, el pasado martes publicó un mensaje en Instagram en el que dejó claro quienes estaban siendo sus principales apoyos en estas circunstancias. Según apunta su círculo más cercano, está pasando su peor momento. “Cuando eres madre descubres nuevamente la vida a través de los ojos de tus hijos... Tu corazón se sincroniza con el de ellos y el horizonte se expande para dar cabida a tanto amor”, escribía.

También la madre de Ana Soria se ha referido a la relación de su hija con el torero, aunque lo ha hecho en un tono mucho menos amable. Asaltada por los reporteros de El programa del verano en la calle, Rosa pedía respeto: “Este circo no va conmigo. Yo veo La 2, me gustan los programas culturales, no me gusta nada de esto”.

“Estamos en el comienzo, el futuro dirá. Hay gente mala que se aburre y yo sólo quiero ser feliz y vivir mi vida”, aseguraba Soria la pasada semana en directo en Sálvame.