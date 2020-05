¿Quién mató a Verónica Rubio?

Cuentan que existe una terrible tortura que consiste en dejar caer una gota sobre la frente de una persona por un tiempo ilimitado. La gota ejerce un ligero dolor sobre la piel, pero lo que resulta letal no es el impacto físico sino el daño psicológico: la imposibilidad de dormir o de beber el agua acaba provocando un paro cardiaco. Esta semana la justicia ha archivado el caso de Verónica Rubio, la trabajadora de IVECO que no logró soportar la presión de su entorno y de sus compañeros ante la filtración de unos vídeos sexuales suyos. Mensaje tras mensaje. Reenvío tras reenvío. WhatsApp tras WhatsApp. Mirada tras mirada. Burla tras burla. Año tras año. Día tras día... No es posible imaginar mayor agonía.

El calvario se remonta a hace casi diez años, cuando un ex amante de Verónica enseñó a algunos compañeros de la empresa un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con ella. En ese momento empezó la humillación, pero no existía WhatsApp y no llegó a hacerse viral. Años más tarde, Verónica formó una familia con otro hombre y alguien volvió a hacer público ese vídeo junto a otros provocando que llegase a casi toda la plantilla y a su marido actual. Verónica no soportó los juicios, las burlas y las risas y se quitó la vida.

Un año después (y cientos de silencios, de mentiras y de mensajes borrados) el caso se ha cerrado por la imposibilidad de encontrar al “verdadero” culpable del caso. Una resolución tan absurda como injusta, ya que no ha sido una sola persona la que ha terminado con la vida de Verónica. No ha habido un solo culpable sino muchos: quienes compartieron los vídeos, quienes los vieron y no lo denunciaron, quienes se rieron de ella, quienes callaron, quienes le negaron su ayuda, quienes miraron para otro lado. Tanto ellos como ellas son culpables de la muerte de Verónica, su compañera.