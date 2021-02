Quique San Francisco, ingresado por neumonía bilateral

El actor Quique San Francisco está ingresado en el Hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral, según ha informado Diez Minutos. El intérprete llevaría dos semanas internado por esta dolencia que, por el momento, se desconoce si es debida a la covid-19 o a algunos de los problemas de salud que ya tenía.

La noticia ha llegado apenas una semana después de que San Francisco suspendiese su función La penúltima del pasado 23 de enero de Getxo (Vizcaya) debido a “problemas de salud”.

Esos problemas de salud han sido una constante en la vida del actor, que admitió abiertamente su adicción a la heroína y la cocaína en los años 80. “Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos. Todo me tocaba los cojones”, dijo en una entrevista a Interviú.

En 2002 San Francisco sufrió un accidente de moto por el que perdió la movilidad durante más de un año. Además, en los últimos tiempos el actor había hablado abiertamente de sus problemas económicos por sus deudas. De hecho, en 2019 llegó a contar en Sábado Deluxe que vivía en un hotel después de perder la casa. “Entré para dos semanas y sigo allí, de la casa me fui yo antes de que me la quitaran. Esas cosas se ven venir”, dijo entonces.