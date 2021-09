Radiografía del odio en España (y por qué cuesta tanto tipificar este delito)

Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Protesta en Málaga contra la LGTBIfobia y pidiendo justicia para Samuel Luiz tras su asesinato al grito de "maricón".

Pero curiosamente, el concepto ‘delito de odio’ no aparece mencionado como tal en el Código Penal español, que para hablar de ello se refiere en su artículo 510 a “los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”. “Para un titular, es fantástico”, bromea Susana Gisbert , fiscal delegada contra los Delitos de odio y discriminación en Valencia.

En España ya existen también guías y unidades especializadas entre los Colegios de abogados y en algunas comisarías de Policía, pero a veces nacen más como una iniciativa individual, por la sensibilización de alguno de sus miembros, que por un mandato o protocolo concreto. “El problema es que esto tendría que ser la norma, y no algo anecdótico o heroico por parte de un fiscal o un policía”, comenta Miquel Ramos , periodista que investiga desde hace años los discursos de odio y la extrema derecha.

La sección en la que trabaja Gisbert no existía hasta hace relativamente poco. Barcelona fue pionera al crear en 2009 un servicio específico contra Delitos de odio y discriminación dentro de su Fiscalía, y cuatro años más tarde se extendió a toda España. Ahora, todas las provincias cuentan con un fiscal especializado en este ámbito , que se persona en una causa cuando esta puede constituir delito de odio, e intenta “dar un castigo al culpable y una protección y solución a las víctimas”, en palabras de Susana Gisbert.

Su trabajo en este campo le lleva a asegurar que “las víctimas de los crímenes de odio son las grandes olvidadas en la historia de la España reciente”. Ramos constata que, mientras que las víctimas del terrorismo están “bien documentadas”, así como las del machismo (en la web feminicidio.net y en el Ministerio de Igualdad, con estadísticas desde 2003 ), “las del racismo, de la homofobia y de otros delitos de odio no estaban reconocidas en ningún sitio”, explica. Hasta que él tomó la iniciativa.

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Manifestación contra el racismo y la islamofobia en Mazarrón (Murcia) el pasado 20 de junio, tras el asesinato de Younes Bilal por un exmilitar al grito de "moro de mierda".

Que un crimen aparezca en este registro no significa que en los tribunales se haya considerado como delito de odio. Para empezar, “en los años 90, el delito de odio ni siquiera estaba tipificado como tal”, apunta Ramos. Desde 1995 sí se contempla en el artículo 510 del Código Penal (como delitos contra los derechos y libertades), pero, en opinión de Ramos, todavía se sigue aplicando “de una manera un poco torpe y tarde”.

Diego Radames/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Homenaje a Lucrecia Pérez en el 18º aniversario de su muerte a manos de un grupo de jóvenes de extrema derecha.

Barreto no sólo fue víctima del racismo, sino también de la transfobia, que según el recuento llevado a cabo por Ramos y Bou ha segado la vida de cinco personas en España en las tres últimas décadas. La homofobia ha sido la causa de siete muertes en este mismo tiempo. De este modo, la LGTBIfobia sería el tercer motivo de crímenes de odio en España. El segundo, con 27 muertes, sería la aporofobia.

“Les estamos pidiendo a personas a las que ha fallado el sistema que vuelvan a confiar en el sistema”, resume la subdirectora de HOGAR SÍ. Además, “las personas en situación de sinhogarismo suelen ser percibidas como potenciales agresoras más que como potenciales víctimas”, lamenta. Incluso para las autoridades. “Si los policías no tienen una formación especializada en delitos de odio, y más concretamente en delitos de odio por aporofobia, lo que acaba pasando es que a lo mejor dan por hecho que todo ha sido por una reyerta, o que es un problema de salud mental, o de consumo [de drogas] de la persona sin hogar”, detalla Ramos Vergeles. “Y tampoco es que el sistema judicial sea muy amable con estas personas”, remacha.

La última actualización del Código Penal, del 5 de junio de 2021, incluye por primera vez la aporofobia y la exclusión social como agravantes de un delito. Maribel Ramos Vergeles lo celebra, pero reconoce que este ajuste jurídico sirve de poco para un colectivo que por regla general no denuncia las agresiones que sufre.

“A lo mejor empieza con una agresión que no pretende asesinar a esa persona, pero esta gente tiene tal nivel de vulnerabilidad que les acaba provocando la muerte”, explica Ramos Vergeles, cuya asociación lucha desde hace 22 años por que nadie tenga que vivir en la calle y ofrece programas de acceso a la vivienda para las personas sin hogar, unas 33.000 en España.

La fiscal Susana Gisbert es consciente de este problema, que no sólo afecta a las personas sin hogar, sino en general a las víctimas de delitos de odio: se calcula que sólo se denuncian un 10% de estos ataques. “Al ser personas especialmente vulnerables, les cuesta más denunciar”, afirma Gisbert. “Si es un inmigrante, a lo mejor supone que se sepa su situación irregular e incluso que se juegue su expulsión del país; si es una persona homosexual, supone que se conozca su orientación, cuando a lo mejor no quiere; si es un indigente, le resultará dificilísimo acceder al sistema”, ilustra.

Por eso, la tarea de los fiscales especializados en estos delitos es “generar la suficiente confianza” en las víctimas para que denuncien ante las instituciones. La fiscal cuenta, además, que las ONG les ayudan mucho en este sentido, dando apoyo a las víctimas y acompañándolas a denunciar. “Probablemente denunciar no les dé una respuesta, pero no denunciar no les va a dar ninguna”, apunta Gisbert. Según los datos de Interior, de los 1.401 incidentes de odio conocidos en 2020, el 66% (927) fueron esclarecidos, y menos de la mitad —616— acabaron en la detención o investigación de los presuntos agresores.

Cómo se demuestra que un ataque es un delito de odio

Susana Gisbert reconoce que es difícil demostrar que un hecho constituye un delito de odio, y pone un ejemplo que suele darse en su día a día. “Como fiscal, tienes que probar no sólo que la persona ha proferido una frase [ofensiva], sino que esa frase incita al odio, y ahí hay muchas diferencias de interpretación en los tribunales”, explica. O “en los casos en los que hay agresión [física], hay que demostrar que ese insulto homófobo o racista es el motivo de la agresión, y que no es un simple ‘insultar por insultar’”, abunda la fiscal. De este modo, no se trata sólo de probar los hechos, sino de demostrar que en ese hecho hay un componente de odio y discriminación.