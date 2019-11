El periodista que cabreó a Nadal con la pregunta sobre su boda espera que le pida disculpas

La rueda de prensa de Rafa Nadal tras la derrota en su debut en el torneo de Maestros de Londres dejó un momento polémico que rápidamente se hizo viral. Un periodista le preguntó al balear si había influido el matrimonio con Mery Perelló en su concentración y, por consecuente, en su nivel sobre la pista.

“Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?”, empezó a argumentar Nadal, quien continuó afirmando que tras 15 años con la misma chica y viviendo una vida estable, no le importaba “si llevaba un anillo en un dedo o no”.

“Eso es una mierda”, remató Nadal sobre la pregunta del periodista italiano Ubaldo Scanagatta, director de Ubitennis. Con 70 años y más de 150 Grand Slam a sus espaldas, es uno de los principales y más conocidos periodistas del circuito.

Scanagatta ha dado explicaciones a la página web Punto de Break y lejos de pedir perdón, ha asegurado que espera que sea Nadal quien se lo pida.

“Espero que me pida disculpas porque no merezco ese trato. Estoy muy decepcionado por todo lo ocurrido porque normalmente tengo muy buena relación con Rafa. Es un tipo agradable que me gusta mucho y nunca tenemos problemas”, ha asegurado el periodista.

También ha intentado encontrar el motivo por el que Nadal reaccionó así: “Es algo que no acepto ni de él ni de ninguna otra persona, porque mi pregunta era muy simple y muy inocente, no tenía segundas intenciones. Puede ser que haya perdido el partido y que estuviera nervioso, pero no entiendo por qué me ha respondido así”.

Scanagatta, que ha reconocido haber recibido el apoyo de compañeros de profesión, ha concluido explicando la razón que le llevó a preguntar esto.

“Creo que cualquiera que tenga una novia durante catorce años, sabe que el día del matrimonio es un día muy importante que le produce emoción a todo el mundo; los padres pueden llorar, la novia también, un montón de gente te abraza y te da besos. No es lo que Rafa ha dicho, que sólo es poner un anillo en un dedo; es el corazón, es la emoción, es el amor y otras muchas cosas. Entonces, hacer una pregunta como esa, que la boda pueda suponerte una distracción, porque normalmente tú juegas al tenis... no es algo tan descabellado”, ha concluido el periodista al citado medio.