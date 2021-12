Rajoy dice que no conoce a Villarejo y niega haber tenido conocimiento de la caja B y de Kitchen

Alta tensión en el Congreso. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha sometido a la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Y ha contestado a las preguntas entrando en el cuerpo a cuerpo y negando la mayor.

“No he conocido nunca la existencia de esa operación, no he dado ninguna instrucción, no sé lo que buscaban, no lo sé, lo dezconozco”, ha aseverado en sede parlamentaria, para lanzar: “Me era absolutamente igual lo que pudieran decir de mí Bárcenas y Villarejo”.

Rajoy ha señalado que cree en la inocencia de Jorge Fernández Díaz -que fue su ministro del Interior y hoy está imputado por este caso-. Tiene una “magnífica opinión” de él y ha subrayado que no es consciente de que existiera dicha trama (la operación orquestada para robar documentación a los Bárcenas).

El expresidente ha remarcado: “No conozco al señor Villarejo ni me consta haberlo visto en sitio alguno, no hablé con él nunca. Jamás en mi vida le he contestado un mensaje”.