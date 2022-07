Ratas, calor y decenas de pacientes en espera: qué pasa en los hospitales madrileños

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

Que la sanidad sobrevive a medio gas en verano no es nada nuevo, pero parece que lo de este año va más allá. El cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) por parte del Gobierno madrileño y la falta de personal contratado tienen mucho que ver, según señalan quienes conocen bien la situación.

Cierre de camas, cierre de SUAP, colapso asegurado

Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMYTS, explica que, para cubrir las ausencias de sanitarios en vacaciones, cada verano se contrata personal de una bolsa de suplencias que en realidad no alcanza a cubrir todos los huecos, sino sólo alrededor de un tercio. “Así que sabemos que cada verano se van a cerrar camas”, resume. Se estima que los centros no mantienen más del 66% de actividad en estas fechas.

“A las 9:30 teníamos 75 personas pendientes de cama”

El jueves, antes de las 10 de la mañana, la situación había “mejorado un poco”, constata Carmen Flores, responsable de CCOO en el Gregorio Marañón. “Hoy hay solamente 53 pacientes esperando cama, pero hemos tenido hasta 86 y 100 personas en espera”, afirma. “Y que hoy estemos un poco mejor no significa que la cosa no vaya a empeorar otra vez”, advierte.

También les toca esperar durante horas, según denuncia SATSE Madrid, a aquellos pacientes que han recibido el alta y necesitan una ambulancia para volver a sus casas. En muchos casos, explican desde el sindicato de enfermería, las enfermeras tienen que recurrir a “ubicar camas en pasillos, habilitar espacios no sanitarios, juntar camillas para conseguir un hueco y solicitar más sillones donde poder atender a los pacientes”, describen.

“Como no hay enfermeras, ya que no quieren trabajar en el Sermas y se han tenido que cerrar más de 1.800 camas, se está recurriendo a instalar camas adicionales. En aquellas habitaciones donde había una sola, se instala otra más y donde ya había dos, si el espacio lo permite, se instalan tres. Eso sí, con el mismo número de enfermeras y enfermeros, que tienen que multiplicarse para poder atender a todos los pacientes ingresados”, explican desde SATSE.

Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

La falta de personal sanitario es patente y bastante generalizada, pero quizás es en enfermería donde la situación es más dramática. Las plazas no se cubren porque las condiciones no compensan. Carmen Flores, de CCOO, cuenta que en el Hospital Gregorio Marañón todavía hay disponibles “30 contratos de personal de enfermería que la gerencia no sabe dónde encontrar”.